趙雅芝被騷擾 傳狂粉闖酒店躺床喊「好香」

香港71歲資深女星趙雅芝以「新白娘子傳奇」「白素貞」一角走紅，出道50年的她仍保養得宜、人氣不減。近日中國網路瘋傳她在入住飯店期間，遭遇狂粉跟蹤闖入房間、對貼身物品做出猥褻舉動，消息一出引發大眾震驚與撻伐。

噓！星聞報導，有網友爆料，一名男子疑似一路尾隨趙雅芝，趁著飯店房務人員進出、房門未完全關閉時，偷偷潛入她的房間躲藏。之後該男子不僅直接躺在趙雅芝的床上，一邊聞氣味一邊喊著「好香」，更伸手翻動她的私人物品，過程相當離譜與越界。「趙雅芝酒店 變態跟蹤狂」更一度登上微博熱搜。

對於爆料內容，目前趙雅芝團隊尚未回應，飯店亦未證實事件，但消息仍引發網友群情激憤，形容此行為已屬「私生飯式騷擾」失控，呼籲相關單位應徹查是否真有安全漏洞。

事實上，趙雅芝已不是首次遭粉絲騷擾，在今年8月，她在地下停車場遇到一名狂粉衝上前索要簽名，因對方情緒激動、力度過大，竟不慎將她撞得重心不穩、差點摔倒，現場一度混亂，男子隨後遭保全制止。

