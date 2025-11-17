趙雅芝71歲了！驚人美貌宛如「逆生長」！不老秘訣曝光：一週運動5天、餐餐好油、睡前必泡腳

（圖／取自趙雅芝小紅書）

趙雅芝在71歲生日拍下的這組粉紅主題寫真，再次把「逆齡」三個字刻在大眾眼裡。

她穿著漸層花瓣長禮服站在被玫瑰花瓣圈出的心形中央，腰線筆直、肩頸乾淨、皮膚細緻，與其說是七十出頭，更像時間停在她四十歲那年！另一組蛋糕照裡，她把雙手合起來許願，彩紙飄落在她周圍，呈現出一種「氣質與狀態都沒被歲月動過」的穩定感。

（圖／取自趙雅芝小紅書）

（圖／取自趙雅芝小紅書）

不過其實她的逆生長不是天賦，而是可拆解的生活細節！她的飲食習慣很節制，長期以深綠蔬菜、莓果、水果花青素類食材為主，把身體維持在不負擔的狀態；她不靠暴力節食，而是靠「長期乾淨飲食」讓皮膚自然清透，尤其優質油脂更是餐盤裡不可少的重點，例如亞麻仁油或橄欖油，才能讓皮膚在年齡上升後仍保持光澤。

（圖／取自趙雅芝小紅書）

而趙雅芝的體態線條則是用一周至少運動5~6天的運動節奏打底！她把瑜伽、慢跑和游泳分散在不同天做，讓肌肉處於柔韌狀態；尤其她很在意背部線條的訓練，因為這決定一個人的站姿與精神面貌，尤其熟齡女性可以常做背部伸展或啞鈴後肩動作，讓肩背線條長期維持在「提氣」的狀態。

（圖／取自趙雅芝小紅書）

她的睡眠與夜間保養方式更是具體到可複製！她會在睡前一小時把燈光調暗，讓身體進入緩慢的休息節奏，接著用約40℃的熱水泡腳，把一天累積的緊繃從腳底往上釋放；若當天特別疲憊，她會在下午一點到三點之間補個20到30分鐘的短睡，維持整體能量不失衡。她的膚況之所以能在寫真中呈現出均勻光澤，就是這套固定節奏累積出的穩定底子。

（圖／取自趙雅芝小紅書）

從今年的生日照就能看出，逆齡不是神話，是可被複製的生活方法，趙雅芝用71歲的狀態證明：飲食乾淨、運動穩定、睡眠有儀式、情緒不堆積，歲月自然會放慢腳步。

