趙雅芝71歲生日超凍齡！ 張智霖隔20年為「小媽」站台慶生

今年剛過71歲大壽的趙雅芝，堪稱凍齡女神，近期舉辦出道50周年紀念派對，演唱多首情歌、打鼓，活力滿滿，而在此過程中，昔日經典大戲《西關大少》中飾演繼子的張智霖，竟驚喜現身送吻。趙雅芝也感動地表示，張智霖當天上午特地搭乘飛機來到會場，演出結束後，晚上再坐飛機趕回劇組。

趙雅芝71歲生日美照（圖／翻攝自趙雅芝微博）

趙雅芝以《新白娘子傳奇》中的「白蛇」一角走紅，近期她度過71歲生日，在微博曬出美照。只見她露出香肩，身材依舊婀娜多姿，保養極佳，彷彿歲月不曾在身上留下任何痕跡，粉絲也紛紛獻上生日祝福。

趙雅芝發文謝謝張智霖特地抽空前來演出（圖／翻攝自趙雅芝微博）

日前慶生活動，趙雅芝不僅展現滿滿誠意，演出嘉賓包括：杜德偉、陳松伶、呂良偉、米雪，更是華麗。特別的是就連孫女都化身她的經典角色「白娘子」，高唱《千年等一回》絲毫不怯場。特別的是，孫女擁有一張瓜子臉、挺鼻大眼，與趙雅芝兒時照片相似度極高，被觀眾直呼「根本是迷你版白娘子」。

劉松仁和趙雅芝再搭檔，上演純情黃昏之戀。（圖／年代）

提到《西關大少》，該劇以「格差戀」作為題材，劇中張智霖飾演囂張跋扈的富家少爺，與佘詩曼飾演的夜香妹之間所展開「歡喜冤家」情節。除此之外，《西關大少》也是張智霖與趙雅芝的首次合作，他透露從前就是趙雅芝的粉絲，能夠扮演「母子檔」簡直美夢成真，而這緣分也綿延至今，今年趙雅芝舉辦出道50周年紀念派對，張智霖特別推開工作驚喜現身，兩人相擁展現多年好交情，也讓觀眾直呼回憶殺。

張智霖與佘詩曼多次合作，這次在《西關大少》扮演歡喜冤家，互動讓人又好氣又好笑。（圖／年代）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導