趙雨凡1舉動「小粉紅氣炸不認同中國」！昔拿台灣護照被挖出
娛樂中心／綜合報導
南韓年度大型音樂盛典「2025 MAMA AWARDS」雖在香港宏福苑大火後臨時調整流程，仍於28日晚間如期舉行，新生代男團 CORTIS 憑藉夯曲〈GO!〉迅速火紅，並在出道滿百天的此刻抱回新人獎。隊長 Martin 上台第一句便向香港宏福苑大火罹難者致意；不過成員 JAMES（趙雨凡）「1舉動」慘被中國網友出征。
新生代男團 CORTIS抱回「2025 MAMA AWARDS」新人獎。（圖／翻攝自＠Mnet Plus）
南韓一年一度的音樂盛典「2025 MAMA AWARDS」 時隔7年再度落腳香港。昨（28日）晚間，新生代男團 CORTIS抱回新人獎。然而，成員趙雨凡的領獎發言卻意外成為中國網路熱議焦點。趙雨凡在典禮上用英文喊出「COER，謝謝你們一直以來的支持」，由於團內其他成員皆以中文致詞，不少中國網友對他選擇用英文感言頗有微詞，質疑「明明會中文卻不用」、「別的團都會講幾句中文，他一句都沒有」。
趙雨凡在典禮上用英文喊出「COER，謝謝你們一直以來的支持」，不少中國網友對他選擇用英文感言頗有微詞。（圖／翻攝自＠Mnet Plus）
也有人提出：「香港聽得懂普通話，用英文沒有必要」、「在中國平台播出，不講中文很不尊重觀眾」。部分小粉紅更怒指他「不認同自己是中國人」，翻出他以往在多個場合都偏好用英文的畫面，認為 MAMA 在香港舉行，他至少應該講一句中文，例如「謝謝」或「我愛你們」，否則就是「不尊重中國粉絲」。
趙雨凡曾被拍到持有台灣護照。（圖／翻攝自小紅書）
但另一派粉絲則力挺趙雨凡，認為 MAMA 面向全球，「用英文致詞完全合乎國際規格」，且他當時還提到哀悼內容，用英語能讓更多觀眾理解，也更符合國際舞台氛圍。有人直言：「全球直播本來就應該講英文，他表現得大方自然，沒必要被放大檢視」。
事實上，CORTIS 19歲成員趙雨凡在台灣出生長大，曾就讀直潭國小、民族實驗國中，從小練跆拳道與冰球，國中畢業後考入莊敬高職，之後透過徵選成為練習生並順利出道。雖然他未正式公開國籍，但過去曾被拍到持有台灣護照，使身份備受討論，也因此此次未用中文領獎，再度成為中國網路聚焦點。
