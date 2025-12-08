趙震雄再傳無理由攻擊導演 「冰塊砸臉新演員」過程曝光

趙震雄再傳動粗同行，冰塊砸臉新演員。（圖／羅永銘攝）

南韓男星趙震雄先前遭爆料學生時期黑歷史，引發社會熱烈討論，原以為宣布退出演藝圈後，事件能就此平息，怎料，近日又有同業人員聲稱曾遭他動粗，甚至在聚會中對新人演員砸冰塊、辱罵，再度掀起網友熱議。

根據韓媒《Dispatch》（D社）報導，一名演員A回憶自己還是新人時，一同參加了劇組的聚餐，隨後又到KTV續攤，趙震雄便提議讓演員A唱歌，但演員A拒絕地說：「我不會唱這首歌，對不起」，怎料，趙震雄下秒用冰桶裡的冰塊砸演員A的臉，暴怒回道：「前輩讓你唱歌，你沒聽到嗎？」雖然身邊人員及時出面制止，這個陰影卻伴隨影響演員A至今。

廣告 廣告

不僅如此，其實還有演員B、演員C、經紀人D、經紀人E決定向《D社》爆料，內容依然與喝酒時遭人賞耳光、動粗有關，甚至有業內人士直言：「過去是個問題，今天依然是個問題，所以這就是個問題。」

另外，導演許哲（허철）7日也在社群透露，曾在與趙震雄第一次見面時，突然被毫無理由地攻擊，但許哲來不及反擊，只記得「在極短時間內單方面被打很多下」，且離奇的是，趙震雄被制止後，竟突然哭了起來，許哲當下要求趙震雄道歉，也只有經紀人下跪致歉。後來許哲持續向趙震雄要求道歉，趙震雄卻以「不記得」為由拒絕，使許哲一直對趙震雄很是憤恨。

然而，趙震雄的新聞爆發後，許哲反而自覺羞愧：「我為什麼沒有試著去理解這個人為什麼會做出這種行為呢？」不只表達願意原諒趙震雄，還對外界逼迫趙震雄退圈的行為覺得憤怒，更祈願趙震雄能回歸演藝圈。針對趙震雄的最新爆料，趙震雄所屬經紀公司則表示，演員已經退出演藝圈，公司無法再對相關事件發表任何官方立場，隨即引發正反2派網友爭論。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

更多中時新聞網報導

町田啓太會台粉 彈吉他唱〈望春風〉

張鈞甯隔20年合作言承旭

TPBL》阿巴西帶傷照飆分 特攻扳倒戰神