趙震雄再爆惡行！前科+酒席掌摑 《信號2》播出陷困境

南韓影帝趙震雄。（文策院提供）

南韓影帝趙震雄近期爆出多項黑歷史，從高中犯罪前科、成年後毆打後輩到酒駕事件，引發輿論熱議。他6日宣布退出演藝圈，但事件已對業界造成影響，多名演員指出曾遭其酒席暴力對待，並留下心理陰影。風波也衝擊韓劇《信號2》，趙震雄為核心角色，戲份不可替代，使劇組面臨播出延遲、高額損失。

南韓影帝趙震雄近日接連爆出震撼負面消息，從高中時期涉嫌汽車竊盜、集體性侵，到成年後毆打劇團成員、酒駕等黑歷史，事件持續升級，引發輿論高度關注。趙震雄雖承認部分不當行為，但強調「與性侵無關」，並於12月6日宣布停止所有活動、退出演藝圈：「這是我該承擔的責任。」

廣告 廣告

多名演員及經紀人向韓媒《Dispatch》爆料，演員A透露曾在2010至2019年間參與某部電影聚餐時，被趙震雄要求在KTV演唱，但A婉拒後遭冰塊攻擊，並被怒斥：「敢無視我？」幸經導演與工作人員制止，才未釀成更嚴重衝突。A表示事件至今仍是「一生的創傷」。

也有業界人士指出，趙震雄問題並不僅存在於過去，目前仍有相同行為。公司Saram娛樂表示，演員已宣布引退，將不再對其他指控回應。

這場風波也直接影響韓劇《信號2》播出計畫。《信號2》為tvN 20週年打造的重量級企劃，由金銀姬作家操刀，金憓秀、李帝勳等原班人馬回歸，拍攝與後製均已完成，趙震雄飾演的李材韓刑警是核心角色，戲份龐大且不可替代，使劇組陷入僵局，無法單靠剪輯或局部重拍解決問題，重新拍攝成本高昂且難以調度主要演員，劇中「正義刑警」形象與現實行為的衝突也讓播出受限。

南韓影帝趙震雄近日接連爆出震撼負面消息，影響韓劇《信號2》播出計畫。（CJ ENM）

劇集牽涉的OTT上架、海外版權、植入廣告、合作合約等多方利益，損失金額難以估算。等待《信號2》十年的粉絲因此情緒激動，痛批「等了十年，結果竟是這樣」；tvN僅回應，播出計畫仍在討論中，將視情況再行說明。





更多《鏡新聞》報導

町田啓太慶出道15週年 首次在台秀吉他加碼限定曲〈望春風〉

孫德榮報平安闢謠 澄清「未住加護病房」：謠言止於智者

2025AAA頒獎典禮點亮港都3／AAA第二天卡司強大！ 台灣女兒「舒華」主持音樂節