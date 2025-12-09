趙震雄再被爆黑料！11年前疑丟冰塊毆打丁海寅

【緯來新聞網】韓星趙震雄以正義形象走紅，卻遭韓媒爆料是暴力慣犯，學生時期曾多次捲入暴力事件，出道初期也多次動粗，他為此宣布退出演藝圈，以示負責。報導中更指出他曾對新人演員動粗，如今傳出該名新人演員疑似就是如今已經大紅的丁海寅。

趙震雄傳出曾對新人演員動粗。（圖／資料照，許方正攝）

韓國紀錄片導演許哲7日在臉書上控訴，過去曾遭趙震雄施暴，一起搭車移動時無故遭趙震雄連揮好幾拳，事後卻是趙的經紀人代為下跪道歉。文中還提到當晚趙震雄也對一名20多歲新人演員潑冰塊，趙震雄當時在KTV叫對方唱歌，但該名新人演員不熟歌曲婉拒，趙震雄便拿冰桶砸向對方。文中還提到該名年輕演員現在已經是主演，十分有名。

廣告 廣告

有韓國網友爆料，丁海寅很可能就是當年遭到趙震雄動粗的新人演員。（圖／翻攝自丁海寅IG)

文中雖沒提到該名菜鳥演員的名字，但有韓國網友比對時間，推測該演員很有可能是現今已經大紅的丁海寅。網友爆料中指出，2014年趙震雄演出《愛的禮讚》，同片還有當時剛出道的丁海寅，加上丁海寅歌喉不錯，丁海寅很有可能就是當時的受害者。對此，趙震雄經紀公司低調表示，趙震雄已經隱退，無法針對此事件發表聲明，讓事件真相備受關注。此則傳聞也讓不少丁海寅粉絲心疼直呼：「也太過分了吧。」

更多緯來新聞網報導

「角頭女神」林真亦隔3年性感回歸 辣秀屁股蛋推全新寫真

潤娥古代穿越戀愛暴君 攜李彩玟跨國受訪超親民