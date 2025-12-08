趙震雄再被爆「掌摑後輩」 多名演員出面指控：是慣犯

暖男正義形象全是假？趙震雄被爆欺凌後輩（圖／翻攝自Dispatch）

韓國演藝圈再度震撼，知名演員趙震雄繼日前被爆曾犯下偷竊和性犯罪而宣布退出演藝圈後，如今又面臨更多黑料曝光。多名業內人士包括演員和經紀人紛紛站出來指控，聲稱趙震雄長期對同事及後輩施暴，包括掌摑、踢踹等行為已成慣犯。這些新爆料徹底顛覆了趙震雄在公眾面前所建立的暖男正義形象，引發韓國社會廣泛關注和討論。

暖男正義形象全是假？趙震雄被爆欺凌後輩（圖／翻攝自Dispatch）

在《信號》等知名韓劇中，趙震雄飾演的角色總是為正義挺身而出，展現令人敬佩的一面。然而，現實生活中的他卻被指控將暴力行為視為習慣。有演員透露，在201X年的一次聚餐上，因為婉拒趙震雄要求唱一首自己不會的歌，結果遭到趙震雄拿冰塊砸臉並辱罵，造成長達10多年的心理創傷。除此之外，還有2名演員和2名經紀人爆料指出，趙震雄長期對同事和後輩賞巴掌和踢踹，行為惡劣且已是慣犯。

廣告 廣告

拿冰塊砸後輩臉怒吼，趙震雄疑曾掌摑多人。（圖／TVBS）

這些新的指控無疑是對趙震雄形象的又一重大打擊，使他在韓國民眾心中的信任度降至低點。網路上罵聲不斷，許多人對他感到失望，認為他在鏡頭前後的巨大反差令人震驚。然而，面對這些新指控，趙震雄的經紀公司卻表示，由於演員已宣布引退，公司不會再就其他指控作出任何回應。

這樣的回應立即引發網友更強烈的批評。許多人怒斥趙震雄至少應該親自出面道歉，對那些曾被他傷害過的人負起責任。網友們質疑，即使退出演藝圈，也不能抹去對他人造成的心理陰影，應該為自己的行為付出代價。對於曾經支持他的粉絲來說，這些連續爆出的醜聞不僅令人失望，更是對他們信任的嚴重背叛。

更多 TVBS 報導

震撼彈！趙震雄認「年少犯錯」宣布退出演藝圈

曾喊「她是我的女王」！小煜離婚護理師正妹老婆 當年心動原因曝光

二度出面談霸凌哭了！賴瑞隆：孩子將轉學即日起不到校

趙震雄認罪退出演藝圈！等10年《信號2》恐石沉大海 劇組陷「重大困境」

