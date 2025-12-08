趙震雄坦承犯罪退娛樂圈！《信號2》恐腰斬 大批劇迷心碎：期待10年了

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

南韓演藝圈近日爆出震撼消息，實力派影帝趙震雄坦承未成年時曾犯下重大犯罪，形象一夕間崩塌。他6日透過經紀公司Saram娛樂宣布正式退出演藝圈。而原定於2026年開播的《信號2》也陷入播出危機，讓劇迷們心碎不已。

趙震雄宣布退出演藝圈，使原定於2026年開播的《信號2》也陷入播出危機，讓劇迷們心碎不已。（圖／翻攝自體育首爾）

南韓實力派演員趙震雄日前遭媒體起底，涉嫌在高中時期涉及偷車、無照駕駛及性暴力等案件，本月5日他透過經紀公司坦承在未成年時有不光彩的事情，但否認性暴力等相關指控。隔天他便宣布正式退出演藝圈。

廣告 廣告

但由金銀姬編劇操刀，趙震雄、李帝勳、金憓秀等原班人馬相隔10年回歸演出的《信號2》，因此受到波及。全劇早在今年8月就已殺青，進入後製階段，原本預計將在2026年上半年播出，如今卻因趙震雄醜聞，陷入付之一炬的危機。

因趙震雄在劇中飾演推動劇情核心的「李材韓」刑警一角，戲份占比極重，幾乎不可能靠後期剪輯的方式將他的戲份刪除或更改，業界人士指出，「他是無可替代的角色，而且是劇情中心。如果刪除或換角，整部劇必須重拍。」再加上金憓秀、李帝勳等大咖演員檔期難以重整，且劇組已投入巨額資金，業界普遍認為重新拍攝是「完全不可能的事」，劇組人員多年的心血極有可能一夕之間化為烏有。

許多期待《信號2》播出的的粉絲紛紛哭喊，心碎留言：「等了10年卻遇到這種事...」、「他可以退圈，但《信號2》還是要播」、「欸不是，期待很久了...」、「可以AI換臉嗎」、「真的沒有辦法補救了嗎QAQ」、「可以不要在韓國播，直接賣海外...」、「不可以不播，等了十年的神劇欸」。

更多FTNN新聞網報導

才否認性犯罪指控！趙震雄遭爆黑歷史短短2日道歉了 震撼宣布退出演藝圈

趙震雄遭爆黑歷史！他認了「未成年時曾犯錯」 緊急發聲鄭重道歉

李燕簽約新東家！認想挑戰扮醜、搞笑角色 笑曝老公被她調教得更浪漫

