趙震雄好形象沒了！犯罪黑歷史遭爆光 宣告結束21年演員生涯

【緯來新聞網】趙震雄出道21年，昨（5日）遭爆料高中時是不良少年，學生時期曾涉及偷車、性暴力，出道初期也因酒駕、暴力毆打等多次進出警局，所屬經紀公司Saram娛樂發表聲明表示，「在未成年時期確有不當行為」，否認有性暴力行為，話題延燒至今，他今再度發聲：「從今天起中斷所有活動，並且在演員的路劃下句點。」

趙震雄宣布結束演員生涯。（圖／翻攝 chojinwoong.actor IG）

49歲韓國影帝趙震雄以《Signal信號》正義形象走紅，日前卻遭韓媒《Dispatch》爆料，學生時期曾涉及偷車、性暴力，出道初期也因酒駕、暴力毆打等多次進出警局，與他過往的正義形象反差極大，引發爭議。



經紀公司隨後對於部分罪狀證實然後認錯道歉，但是事件依舊沒有平息，趙震雄稍早透過經紀公司再度道歉，「首先，因為我過去不光彩的事，讓信任並支持我的所有人失望，我在此深深低頭致歉。我會虛心接受所有批評，從今天起中斷所有活動，並且在演員的路劃下句點」。



他自認這是對過去的犯錯該負起的責任，今後會全力反省，讓自己成為更好的人並且再重新站起來，「衷心向大家道歉，感謝所有曾愛護並尊敬我的人，對不起」。



★《緯來新聞網》提醒您：尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​★

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

babyMINT女團新鮮人超拚！10℃露腰秀腿辣跳寵粉

Hebe驚喜探班惹哭Ella Selina帶小腰果支持忍不住上台抱抱