趙震雄宣佈退出演藝圈 瞬間掀輿論熱議粉絲震驚不已
記者林宜君／台北報導
韓國影帝趙震雄陷入醜聞風暴，演藝生涯面臨重大轉折，宣布正式引退，震撼娛樂圈與粉絲。韓國媒體《Dispatch》揭露，趙震雄（本名趙元俊）高中二年級時，曾涉及偷車及其他不當行為，引發網路熱議。儘管經紀公司強調，趙震雄並未涉及性犯罪，但過去的不當紀錄仍造成廣泛討論。今（6日），趙震雄透過經紀公司發布聲明，正式宣布從演藝圈引退，表示將停止所有公開活動。
趙震雄在聲明中說：「首先向因我過去的負面行為而失望的人，特別是信任與支持我的粉絲致上深深歉意。我接受所有批評，並從今天起結束演藝生涯。我相信我有責任承擔過去的錯誤。」聲明中，趙震雄也表達了對自我反省的決心：「我會努力檢討自己，讓自己作為一個人能好好站立。再次真心道歉，感謝所有我敬愛的人。」此次宣布，對即將播出的《Signal 信號2》造成不小衝擊，劇組與粉絲都對後續播出與影帝角色的調整感到關注。趙震雄的演藝生涯，至此畫下暫時句點，也讓他的過去與影響再度成為社群討論焦點。
