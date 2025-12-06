趙震雄宣布退出演藝圈！承認少時犯罪結束演員生涯：重返普通人身分
韓國影帝趙震雄日前遭《Dispatch》爆料，在高中時期涉入偷車、性暴力等刑案。昨（6日）趙震雄透過經紀公司發布聲明，宣布全面退出演藝圈，為過去的行為負責。他坦言年輕時曾犯下錯誤，如今選擇以普通人身份重新生活，並對一路以來支持他的觀眾表達歉意。
趙震雄於聲明中指出，因個人過去的不當行為讓信任他的大眾失望，他深感自責，並決定即日起中止所有演藝活動，正式結束演員生涯。他強調：「我必須為年輕時犯下的錯誤負起應有責任，今後將深刻反省，努力以一個普通人的身分重新站穩腳步。」
事件源於《Dispatch》5日爆料，指趙震雄在高中時曾涉汽車竊盜與性暴力案，並因此進入少年觀護所。他出道後也有涉及暴行與酒駕的紀錄，引發社會譁然。對此，所屬經紀公司雖承認趙震雄未成年時確有不當行為，但強調與性侵無關，且事件距今已逾30年，無法逐一釐清所有細節，並未明言哪些指控屬實。
這起風波迅速波及趙震雄的演藝工作。由他擔任旁白的SBS紀錄片《與犯罪的戰爭》已宣布將自7日起全面換人重錄旁白，已播出的首集也緊急下架進行修改，相關平台亦著手調整內容。此外，他參與演出的電視劇《Signal 信號2》原定於明年公開，如今也面臨是否能順利播出的不確定性。
趙震雄2004年以電影《馬粥街殘酷史》出道，之後演出多部知名作品，如《卑劣的街頭》、《與犯罪的戰爭》、《鳴梁：怒海交鋒》、《信徒》等，累積深厚戲劇實力。2016年主演電視劇《信號》中的「李材韓」一角，使其在台韓兩地人氣高漲，成為影視界廣受認可的實力派演員。
