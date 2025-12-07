趙震雄宣布退圈《信號2》難問世 韓2大電視台火速切割

趙震雄宣布退圈《信號2》受影響，電視台火速出手了。（資料圖／羅永銘攝）

49歲南韓男星趙震雄出道逾20年，憑藉熱門韓劇《信號》在台灣受到關注，也多次演出刑警角色，正義形象深植人心。怎料，他日前爆出青少年時期黑歷史，6日宣布退出演藝圈，導致參與作品受到影響，已經有電視台立即做出對策，被視為演藝生涯正式結束。

趙震雄5日遭韓媒《Dispatch》（D社）揭露過去醜聞，指其曾涉入青少年犯罪事件，並進入過少年觀護所，後來才以父親姓名當作藝名踏進演藝圈。而趙震雄在爆料當日坦承年輕時的過錯，部分指控屬實，然而，外界輿論討論熱烈，他6日再度發聲道歉，更震撼宣布退出演藝圈。

由於趙震雄退圈的消息太過突然，原訂明（2026）年推出的主演戲劇《信號2》，已經在今年8月殺青，正在進行後期作業，如今卻因男主角醜聞必須做大幅度調整，讓電視台相關人士坦言，「趙震雄並不是配角，而是中心人物，戲份量本身非常龐大，完全不是靠部分剪掉就能解決的問題」，若要即刻進行劇情更動，包含演員拍攝、幕後單位，勢必得投入更多成本。

不僅如此，趙震雄日前參與的節目也受到影響，電視台也迅速做出切割動作，比如他擔任旁白的紀錄片《黑幫戰爭》（暫譯갱단과의 전쟁），SBS就緊急更換配音播出，連已播出的內容都更新聲音後重新上架；KBS播出的紀錄片《特使趙震雄帶回洪範圖將軍》，則是在YouTube頻道被設定為私人影片，於是這些舉動被視為提前結束螢光幕生涯。

