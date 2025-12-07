趙震雄宣布退圈《信號2》難問世 韓2大電視台火速切割
49歲南韓男星趙震雄出道逾20年，憑藉熱門韓劇《信號》在台灣受到關注，也多次演出刑警角色，正義形象深植人心。怎料，他日前爆出青少年時期黑歷史，6日宣布退出演藝圈，導致參與作品受到影響，已經有電視台立即做出對策，被視為演藝生涯正式結束。
趙震雄5日遭韓媒《Dispatch》（D社）揭露過去醜聞，指其曾涉入青少年犯罪事件，並進入過少年觀護所，後來才以父親姓名當作藝名踏進演藝圈。而趙震雄在爆料當日坦承年輕時的過錯，部分指控屬實，然而，外界輿論討論熱烈，他6日再度發聲道歉，更震撼宣布退出演藝圈。
由於趙震雄退圈的消息太過突然，原訂明（2026）年推出的主演戲劇《信號2》，已經在今年8月殺青，正在進行後期作業，如今卻因男主角醜聞必須做大幅度調整，讓電視台相關人士坦言，「趙震雄並不是配角，而是中心人物，戲份量本身非常龐大，完全不是靠部分剪掉就能解決的問題」，若要即刻進行劇情更動，包含演員拍攝、幕後單位，勢必得投入更多成本。
不僅如此，趙震雄日前參與的節目也受到影響，電視台也迅速做出切割動作，比如他擔任旁白的紀錄片《黑幫戰爭》（暫譯갱단과의 전쟁），SBS就緊急更換配音播出，連已播出的內容都更新聲音後重新上架；KBS播出的紀錄片《特使趙震雄帶回洪範圖將軍》，則是在YouTube頻道被設定為私人影片，於是這些舉動被視為提前結束螢光幕生涯。
趙震雄宣佈退出演藝圈 瞬間掀輿論熱議粉絲震驚不已
韓國影帝趙震雄陷入醜聞風暴，演藝生涯面臨重大轉折，宣布正式引退，震撼娛樂圈與粉絲。韓國媒體《Dispatch》揭露，趙震雄（本名趙元俊）高中二年級時，曾涉及偷車及其他不當行為，引發網路熱議。儘管經紀公司強調，趙震雄並未涉及性犯罪，但過去的不當紀錄仍造成廣泛討論。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 115
趙震雄引退害《信號2》幾乎泡湯！業界曝最慘下場：不可能重拍
劇迷引頸期盼的韓劇《Signal 信號》續集《第二個信號》眼看就要在明年播出，主角之一的趙震雄卻被挖出黑歷史，最後乾脆直接退出演藝圈。韓國媒體請來業界人士分析，根本不可能刪除戲分或者重拍。《Signal 信號》由李帝勳、金憓秀及趙震雄主演，該劇在2016年大受歡迎，當初宣布開拍續作，並由原班人馬回歸自由時報 ・ 4 小時前 ・ 15
