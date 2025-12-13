趙震雄少年案被渲染成重刑犯！律師告《Dispatch》掀法律大戰 恐迫倒閉

記者林宜君／台北報導

韓國知名演員趙震雄因過去事件引發爭議，《Dispatch》報導指出他高中二年級時「接受刑事審判」，並指涉搶劫、強姦案，引起輿論熱議。趙震雄已火速宣布退出演藝圈，但風波持續延燒。趙震雄的律師金京浩強烈駁斥報導內容，指出當年趙震雄並非接受「刑事審判」，而是依《少年法》接受「保護處分」，兩者性質完全不同。保護處分旨在保護與教育少年，不會留下前科，也不影響成年後社會評價；刑事審判則會留下重大前科，影響就業與公信力。金律師痛批，《Dispatch》將少年保護案件渲染成重刑案，偏離事實，並質疑媒體如何取得未公開的少年案件資料。

金律師同時警告，《Dispatch》可能面臨巨額民事求償。趙震雄宣布退出演藝圈後，原簽署的戲劇、電影、廣告合約將中止，若媒體不實報導造成公司與演員經濟損失，將追究民刑事責任。他直言：「Dispatch 不只要負刑事責任，民事上若判決不利，公司恐怕難以經營。」《體育朝鮮》指出，此事件已不僅是挖掘過去，而是對《少年法》精神的挑戰。若成年人多年後被媒體以「刑事審判」標籤公開，等於否定了法律保障少年未來不受影響的立法初衷。

金律師同時警告，《Dispatch》可能面臨巨額民事求償。

網路上大量網友砲轟媒體責任，有留言寫道：「記者不是神！該負責就要負責。」、「拿非法資料又加油添醋，關門合理。」、「媒體亂寫的代價不該由演員承擔。」值得注意的是，已故演員李善均過去捲入吸毒風波時，《Dispatch》也曾公開警方內部調查報告，後來被扣押調查，至今仍是媒體倫理爭議案例。

