趙震雄承認未成年犯案！公司否認性侵：深刻反省中

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星趙震雄昨天(5日)被《Dispatch》踢爆高中期間曾經涉及強盜強姦、偷車，被送進少年觀護所，出道之後還痛毆劇團演員，出名之後還改名企圖洗白犯罪紀錄。對此，其所屬的經紀公司Saram娛樂在昨天晚間發出聲明回應。

Saram娛樂聲明指出，公司向趙震雄本人確認後，他確實在未成年曾經犯下不當行為，不過僅能確認的只有部分事實，這已經是30多年前的事情，要完全掌握詳細經過十分困難，而且法律程序已經結束。經紀公司更強調，趙震雄與性犯罪完全無關。

對於成年後造成他人的困擾，經紀公司表示，趙震雄正在深刻反省中，「真誠的向那些因為過往錯誤而受到傷害的人們，致上由衷的歉意，也讓支持趙震雄的粉絲們失望了，對此致歉。」至於《Dispatch》直指趙震雄從本名「趙元俊」改名為爸爸名字「趙震雄」是為了洗白，經紀公司強調並非隱瞞過去，而是要提醒自己成為更好的人。

