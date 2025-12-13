趙震雄施暴宣佈引退！許光漢自嘲「剛出來」回應了

許光漢今日出席品牌活動。（圖／東森娛樂）





許光漢今（13）日擔任品牌大使出席活動，這陣子都在拍攝新戲的他，久未公開露面自嘲：「『剛出來』不太習慣，有點緊張！」曾與趙震雄（本名：趙元俊）合作韓劇《無路可走：輪盤賭》，得知他罪行曝光後不得已宣佈退出演藝圈一事，許光漢面露震驚直呼不知道這件事。

許光漢自嘲「剛出來」好久沒面對大眾很緊張。（圖／東森娛樂）

現年49歲的南韓資深演員趙震雄，近日被韓媒爆出曾犯下強盜、偷竊、性侵等罪嫌，引爆社會輿論後才宣佈退出演藝圈；又被扒出入行後曾對其他演員、經紀人持續施暴，網友化身偵探抽絲剝繭，指出其中一名受害人就是當紅男星丁海寅。

許光漢曾與趙震雄合作拍攝韓劇《無路可走：輪盤賭》，但他已經進劇組拍攝新戲長達5個月，沉浸於角色當中與世隔絕，一臉困惑的問：「他怎麼了？」在知曉趙震雄作惡多端行徑之後，他有感而發：「希望一切都可以朝著好的方向前進，現在資訊太爆炸，希望大家都可以傳遞愛。」

趙震雄今年受邀擔任台北電影獎頒獎嘉賓，透露跟許光漢共事的過程中很欣賞對方認真的態度；回憶起過往在韓國拍攝時聚餐情況，許光漢表示：「已經有點久遠，但我記得當時都滿和樂融融的。」

對於受邀擔任南韓指標音樂獎項「第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards」頒獎嘉賓，許光漢笑說自己只知道要去頒獎，其他細節都還沒有時間了解，現場被拱秀幾句韓文，I人相當害羞的簡短打招呼：「過去有稍微學一些，但沒有很厲害，希望可以繼續學習。」

