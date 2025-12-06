趙震雄昔日惡行被挖！七年前論壇留言揭學生狂暴史 網轟：「果然影帝」
記者林宜君／台北報導
韓國影帝趙震雄（本名趙元俊）正拍攝《Signal 信號2》，卻意外被挖出高中時的前科及七年前論壇留言，引爆網路熱議，讓影迷直呼「果然是影帝，演技連人生都會演」。49歲韓國演員趙震雄以神劇《Signal 信號》重案警察形象深入人心，今年正拍攝續作《Signal 信號2》，卻因高中時期前科被起底，再次成為話題焦點。經紀公司Saram娛樂昨深夜發聲明，坦承趙震雄未成年時曾犯錯，但明確否認任何性侵行為，並向粉絲及受影響人士致歉。
網友注意到，七年前論壇DC Inside上曾流傳一篇討論文章，其中一名網友留言寫道：「元俊啊~ 你們這幫傢伙為什麼聚在一起喝酒還放火燒公寓圍牆啊~ ㅋㅋ 不知道你還記不記得哥把你們弄出來的事.. 不過在你們之中你好像是最成功的，還挺欣慰的？！大概吧。」這條留言被翻出後，引發網友驚呼「果然是影帝」、「怎麼藏了30年才爆出來」。
事實上，趙震雄高二時曾與同夥偷車，企圖在車內性侵，但經紀公司強調趙震雄並未涉及性侵，僅因這起事件被送進少年感化院，高三幾乎在矯正機構度過。之後趙震雄考進慶星大學戲劇電影系，為了重塑形象，改以父親名字「趙震雄」出道。對於七年前論壇留言被翻出，粉絲紛紛表示震驚，「看到這條留言起雞皮疙瘩」、「演技真的連人生都演好了」。Saram娛樂重申，趙震雄成年後對過去行為深感愧疚，也呼籲網友不要散播不實訊息，並對支持他的粉絲致歉。趙震雄在2016年以tvN劇集《Signal 信號》橫掃百想藝術大賞最佳戲劇、最佳劇本及視后大獎，第二季時隔十年終於合體拍攝，原預定明年播出，但近期醜聞曝光，第二季能否如期播出，tvN尚未回應。
