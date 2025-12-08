趙震雄是慣犯！演員導演經紀人全被揍 公司不回應：他引退了

趙震雄黑料一籮筐。(資料照，記者潘少棠攝)

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓星趙震雄在6日宣布引退，以黑歷史為自己的演員生涯畫下句點。不過韓媒《Dispatch》沒有要放過他的意思，今天(8日)再爆料，受害者人數眾多，且是已經出道多年之後，可不能只用「少年犯」來稱呼。

《Dispatch》進一步爆料，趙震雄要求後輩演員A某在KTV唱某首歌，但A表示，不清楚這首歌曲，趙震雄竟然朝A的臉部扔冰塊，是導演、其他演員及工作人員上前勸阻才告一段落。不僅如此，受害者還有演員B、C以及經紀人D、E也都聲稱，自己被拳打腳踢，經紀人F更說：「過去是個問題，到現在還是個問題，這就是問題吧。」

不過除此之外，電影導演許哲(허철)也在臉書寫道，自己在2014年被趙震雄無緣無故用拳頭揍臉，且在短時間被打了很多下，結果大家出來勸架，趙震雄突然哭了，讓許哲覺得很荒唐，「我是第一次見到這位演員，我完全無法理解。」事後他透過經紀人要求道歉，趙震雄說不記得了，之後也沒道歉。不過針對這些暴力事件，經紀公司Saram表示，因為趙震雄已經引退，所以很難回應。

