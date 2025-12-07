趙震雄涉多起刑案退圈 SBS、KBS火速切割封殺

趙震雄演出不少精彩作品，《信號》在台被視為神劇之一。翻攝劇照



憑藉南韓神劇《信號》在台爆紅的資深演員趙震雄，近日被爆料年少時期曾混黑道、涉入性暴力等刑事案件，引發譁然，他6日宣布演藝圈，與其作品相關的電視台SBS、KBS也隨即切割，以示拒絕性暴力原則。

南韓媒體《Dispatch》（D社）5日揭發趙震雄年少時期，曾混校園幫派，並涉入偷車、性暴力等事件被送入少年觀護所，成年後也曾酒駕、毆打劇組成員等等，一夕間，在《信號》的正義員警形象被打破，許多劇迷為此驚訝。

對此，趙震雄當天即承認部分指控是真的，過去確實犯了錯，隔天透過經紀公司再度發布道歉聲明，並宣布退出演藝圈，會好好反省過去所為，努力活著，「我讓所有人都失望了，為此深深道歉。從今日起，我停止一切活動，結束演員人生。」

廣告 廣告

由於趙震雄事發前活躍演藝圈，《信號》、《壞媽媽》、《犯罪都市》、《信徒》等等都有精彩演出，在電視節目上也頗受歡迎，SBS電視台就表示，趙震雄日前擔任紀錄片《與黑幫戰爭갱단과의 전쟁》旁白，目前已將播出的影片內容下架，替換旁白再重新上架。

KBS的《國家特使趙震雄與洪範圖將軍》紀錄片在YouTube已全數被設為私人影片，形同趙震雄被圈內逐步封殺。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

更多太報報導

泰勒絲婚期曝光！特別數字有意涵 傳砸重金搶場地...酒店揭真相

樂團主唱遭控性侵！被團永久除名後… 吳仕群發聲明道歉被罵爛爆

陳曉離婚10個月找到「戀愛導師」 突認：想法過時了