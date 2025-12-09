趙震雄爆毆打演員！「狂砸他冰塊桶」只因不會唱歌 受害者竟是大咖男神
娛樂中心／綜合報導
韓國知名演員趙震雄（本名趙元俊）近期因未成年時期的犯罪前科及成年後涉嫌多起暴力事件引發爭議，並於日前宣布引退演藝圈。雖有演藝界、政界與法律界人士為他發聲，呼籲「不應將過去錯誤追究至今」，但仍有多名演員與導演出面爆料，指趙震雄成年後仍多次施暴，爭議持續延燒。
此外，據《Dispatch》報導，趙震雄亦曾在電影《愛的禮讚》聚餐時，對新人演員投擲冰塊、施暴。網友依時間線及出道背景推測，受害者極可能為丁海寅。事件曝光後引發熱議，但丁海寅經紀公司尚未回應。其他演員與前經紀人也相繼指控趙震雄曾施暴或呼巴掌。對此，趙震雄前東家回應，目前趙震雄已停止所有演藝活動，無法逐一回應指控，請外界諒解。
據圈內人士指出，趙震雄在知名度提升後，仍曾在電影拍攝現場毆打合作演員。例如，中堅演員A某因無法忍受其暴力行為而離開現場，趙震雄事後才道歉。「幾年前我曾目睹他打後輩男演員耳光並訓斥，對方年紀不小，但場面仍震驚我，從此拍攝時我都避開他。」另一演員B某也如此表示。
製作公司相關人士透露，趙震雄曾在聚餐中「開玩笑式」持續拍打後腦勺，受害者雖心情不悅，但仍忍住不反抗。紀錄片導演許哲更在社群平台透露，2014年初次見到趙震雄時，對方竟無緣無故用拳頭攻擊他，導致許哲成年後首次遭受這類暴力，事後雖透過經紀人要求道歉，但趙震雄未正式道歉。
趙震雄高中時期曾涉及偷車、無照駕駛及性暴力案件，並多次因暴力事件進出警局，成年後以父親本名「趙震雄」作為藝名出道。經紀公司Saram娛樂證實其少年時期確有不當行為，但全面否認性暴力指控。趙震雄在事件曝光隔日正式宣布退出演藝圈，表示將承擔對過去過錯的責任，停止所有演藝活動。
