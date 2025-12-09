趙震雄爆砸丁海寅冰塊！大咖韓星低調發聲 親認「20年前曾合作」

記者宋亭誼／台北報導

南韓影帝趙震雄日前遭韓媒踢爆高中時期涉嫌偷車、性暴力等重大犯罪，隨後又有多名業界人士出面指控趙震雄以暴力對待後輩，行徑包括掌摑與踢踹，再度引發譁然。南韓實力派演員李廷鎮今（9）日出席《整形過後》首映會，被問到此事也低調回應了。

李廷鎮過去曾和趙震雄合作電影。（圖／記者趙于瑩攝影）

李廷鎮今（9）日表示很少看見戲劇有這麼大型的首映會，除了分享自己之前在韓國招待張榕容吃醬蟹，還笑說對張榕容認真的吃相很難忘：「用手拿著醬蟹，啃得特別乾淨。」李廷鎮2004年曾和趙震雄一同合作電影《馬粥街殘酷史》，但他今坦言沒有仔細看對方最近的新聞，當時拍完電影兩人也沒有再聯絡。

趙震雄黑歷史連環爆，日前宣布引退。（圖／記者趙于瑩攝影）

根據《Dispatch》報導，一名演員透露自己將趙震雄視為「一生的創傷」，表示事件發生於2010至2019年某部電影聚餐期間，當時他僅是新人演員，在片中擔任小角色。聚餐結束後，一行人續攤前往 KTV，趙震雄要求他演唱某首歌曲，沒想到當這名演員婉拒表示「我不會那首歌」，趙震雄竟拿冰塊朝他丟去，並怒吼：「前輩叫你唱歌，你敢無視？」如今傳出這名演員身份極有可能是男星丁海寅。

