趙震雄爆醜聞引退 《信號2》成燙手山竽：無法重拍亦難刪減戲份

南韓影帝趙震雄5日遭爆青少年曾犯下重度刑案，被送進少年觀護所，他二度道歉後宣布退出演藝圈，事態發展相當快，曾與其合作的電視台也迅速切割，不過，他參與演出多部作品接下來該怎麼辦？尤其《信號2（第二個信號）》更被tvN視為20周年大作，砸下數百億韓元製作費，目前後製已完成就等2026上半年播出，如今趙震雄因醜聞退圈，這部神劇續集卻成電視台燙手山芋。

被劇迷視為神劇的《信號》10年前播出後，至今仍是重播熱劇，敲碗拍續集，好不容易等到原班人馬趙震雄、金憓秀、李帝勳等人回歸、《信號2（第二個信號）》8月順利殺青、將在2026年上半年播出等好消息，卻沒想到趙震雄的酒駕、性暴力等黑歷史讓整部戲播映充滿變數。

據了解，趙震雄所飾演的李材韓，是整部劇的核心人物之一，承擔許多劇情轉折，是個難以替代的角色，根據韓國媒體《서드앵글》報導，有業界人士說明，《信號2》已後製完成，幾乎無法透過後製、剪輯將趙震雄替換或刪除。

該人士還分析，電視台與劇組投入《信號2》製作費、後續宣傳等費用已高達數百億韓元，幾乎不可能不播出，否則所有努力等同打水漂，「南韓演藝圈幾乎沒有發生過作品殺青後因醜聞退圈狀況，趙震雄極有可能面臨訴訟，以及相當可觀的賠償金。」

此外，業界人士也分析，同劇演員金憓秀、李帝勳已經投入《信號2》拍攝一次，幾乎不可能重新再拍一次，也很難照常播出，「畢竟這部作品強調正義，與趙震雄的過去產生衝突。」

對於各界猜測，tvN對外說明，對於《信號2》相關決定，內部仍在討論當中。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

