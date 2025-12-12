趙震雄爆霸凌惡行！認罪宣布退演藝圈 高麗大教授逆風力挺掀網論戰

記者陳宣如／綜合報導

韓國影帝趙震雄日前因遭韓國媒體《Dispatch》揭露高中時期涉及偷車、無照駕駛、暴力糾紛，甚至傳出痛毆演員丁海寅等多項不良紀錄，引發巨大風波。他在爆料隔日便宣布停止所有演藝活動，為過往行為負責。不過事件持續延燒之際，高麗大學法學院教授朴慶信（或譯朴敬信）卻在廣播節目中以「應重新思考是否需要引退」的觀點逆勢發言，成為輿論焦點。

趙震雄（右）傳出痛毆演員丁海寅（左）。（資料圖／記者鄭孟晃攝影）

朴慶信教授在YTN廣播《聰明的Radio生活》上明確表示，「我不認為趙震雄必須引退，他應有權利繼續演戲。」他強調，給予曾犯錯的人再次站起來的機會十分重要，並指出趙震雄如今已是成年人，「從他的行為來看，我認為他已經完成教化，非常成功地被教化」，因此不應再以少年司法的標準去評斷現階段是否應退出演藝圈。

針對電視台在爭議爆發後快速下架趙震雄相關節目與影像的舉動，朴教授也提出質疑。他認為，這類社會議題應保留更多討論空間，而不是在第一時間單方面切割。他表示，若觀眾或粉絲希望支持趙震雄，「不應該把矛頭指向最初爆料的《Dispatch》，而應該質疑KBS、SBS為何急著刪除他的痕跡？難道不應該進行更多討論嗎？」

趙震雄宣布停止所有演藝活動，為過往行為負責。（圖／翻攝自Dispatch）

此外，朴教授也補充，希望趙震雄能再次向當年受害者表達真誠道歉，在獲得原諒後再討論是否回歸演員身分。他強調，每個人的觀點不同，而「試圖強迫某一方接受特定觀點，才是錯誤的」。

雖然學界出現替趙震雄發聲的意見，但韓國網路民意仍呈現分歧。南韓入口網站 NATE針對「是否需為年少過錯負責」進行投票，約四千多名參與者中，有高達60%的網友認為他應付出代價；至於「是否應給第二次機會」則較多選擇中立。隨著教授逆風表態，事件後續發展以及社會整體觀點仍備受關注。

