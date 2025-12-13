趙震雄爭議翻盤？遭「政學界名人」力挺原因曝光！D社慘遭提告《信號2》續招商有望
趙震雄因D社（Dispatch）揭露其曾為少年犯的重大犯罪記錄過往，引爆各界震驚，最終被迫退出韓國演藝圈，不過許多網友都覺得奇怪，為何他一退圈，韓國政學界超多名人紛紛出來幫他講話？
《首爾新聞》給出答案，熟悉韓國政黨的人都明瞭，現在出面為趙震雄辯護的各界名人，均為與他熟識的某一政黨相關人士，難怪最近同樣出事、從多個節目下車的朴娜萊、曹世鎬，都沒有享受到如此「福利」，徒呼負負。
聲名狼藉欲借政治圈翻身
《京鄉體育》也報導，趙震雄除了曾經是少年犯之外，之後在演藝圈仍經常對其他演員、導演暴力相向，因此在業內的形象徹底崩壞，即使演出《信號》這種眾人叫好的電視劇，也沒有為他招來更多作品。
《信號》之後除了《明星夥伴》之外，趙震雄長達7、8年都沒有電視作品，其實相當罕見，而就在這一段低谷期，趙震雄想到的辦法是積極投靠某政黨，希望能獲得政治圈靠山以求脫身，因此他跟許多政學界人士都有很不錯的關係。
所以趙震雄這次退圈有那麼多名人幫他講話，甚至還說「不該霸凌一個改過自新的少年犯」，但也有不同黨派人士表示，不能因為趙震雄比較親近某個政黨，就「過度寬容罪犯，操控國民」。
某議員也出面強調：「保護弱者免受犯罪風險和侵害是國家的首要職責，也是保護受害者的重要原則，特別是對於暴力犯罪或性犯罪，輕率地為加害者辯護可能導致二次傷害，非常不妥，就算加害者已服完刑，是否原諒加害者完全是受害者的權利，我們應該言行謹慎，避免因輕率的辯護而失去國民的信任。」
再加上D社又報導，趙震雄除了是少年犯之外，進入演藝圈繼續有施暴同行、酒駕等其他前科，顯示他並沒有反省，因此Channel A電臺節目《盧恩智的政治信號》同樣批評道：「這似乎是基於陣營邏輯，僅僅因為是自己陣營的人就如此袒護，試圖以『有苦衷吧』來理解，無論多麼不堪的過去都可以被美化。」
律師指控D社違反《少年法》
不過仍有律師金京浩以違反《少年法》為由，對D社兩名記者提起刑事控告，並警告該媒體可能面臨關門風險，引發韓國社會相當激烈的爭議。
律師金京浩指出，D社的行為涉嫌違反《少年法》第70條——該條款嚴格禁止查詢或公開少年案件調查及審判記錄。若記者通過非法途徑獲取被封存30年的判決書，可能構成「犯罪行為」而非正當採訪。
該律師更主張D社需承擔趙震雄已簽約專案的違約金、合作方損害賠償、以及未來收入損失等民事責任，並強調他提起控告，不是為了保護特定藝人，而是為了給試圖淩駕於法律之上的錯誤媒體權力，敲響警鐘。
不過韓網論壇多數認為，D社創立至今爆料太多新聞，什麼大風大浪沒見過，要被整關掉早就關了，除非這位律師有特別的本領，否則D社會否關門恐怕得各憑本事。
趙震雄面臨巨額違約金索賠？
儘管眾多報導言之鑿鑿「趙震雄恐將面臨高達100億韓元的巨額違約金」，但韓媒《Digital Daily》卻有不同想法，他們以劉亞仁、金秀賢舉例分析。
劉亞仁在2023年因涉嫌非法使用異丙酚接受警方調查和審判，導致其出演或待播作品的公開及上映時間出現問題。當時，Netflix電影《終極對弈》推遲了公開時間，劇集《地獄公使2》更換演員，另一部Netflix劇集《末日愚者》和電影《異能5：死了一個超人以後》，則大幅刪減劉亞仁的戲份，可是Netflix至今都未向劉亞仁另行提出違約金索賠。
至於金秀賢主演Disney+的《山寨人生》，也因為他與金賽綸未成年戀愛的爭議，暫時擱置未公開，同樣沒有對金秀賢提出額外的違約金索賠。
據報導，影視作品索賠違約金並非易事，有業界人士表示：「當演員出現因為過去經歷或私生活等問題時，索賠違約金是需要通過另行簽訂特別條款來約定的，但在韓國，願意帶著這種『風險』簽約出演的頂級明星並不多。」
不過《信號2》的製作公司「Studio Dragon」，的確曾經討論過趙震雄違約金的問題，也正在詢問法務團隊是否可以進行違約金索賠？可是最後會不會真出手有待商榷。
tvN招商沒放棄《信號2》
唯一的好消息是，有報導稱tvN電視臺這二天正在進行2026年新劇招商，居然沒有漏掉《信號2》，也就是說，製作公司和電視臺並沒有放棄該劇，仍在為其招商。
只是現場許多新劇後面都寫了具體的播出月份，唯獨《信號2》只寫了上半年，沒有詳細月份，看來電視臺不會輕易放棄這部耗資數千億韓元製作的作品。
據悉，《信號2》是tvN電視臺成立二十週年大作，目前已經拍攝完成，趙震雄的戲份也很重，做後期剪輯或其他調整難度都相當大，而且男主角趙震雄也宣布退出娛樂圈了，播出的可能性大增。
電視臺相關人士表示：「退到最後一步，《信號2》也可能在網路平台播出，比如由Studio Dragon所屬CJ集團的TVING獨家上線，這樣的話雖然會被觀眾罵，但是可以跳過那些繁瑣的訴訟程序。」
因此據說《信號2》已經在重新拍攝海報了，應該是想讓傷害減到最低，儘管對於播出與否網友成兩極反應，但更多認為「不能因為一個演員抹煞所有工作人員的辛苦和心血，毀掉一部好作品」，或許是聽到了這些聲音，《信號2》仍決定播出吧。
大家尤其心疼李帝勳，眾所周知他之前身體很不好，甚至還緊急住院開刀，不能太過勞累，但在接下《模範計程車2》之後，為了觀眾喜愛的《信號2》，不惜在同一時間拍攝這兩部戲，對他來說非常吃力，但李帝勳仍拚命完成，即使是不捨的粉絲，也會努力為他發聲，希望讓《信號2》上映。
