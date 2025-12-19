趙震雄爭議連環爆《信號2》還能播嗎？ 電視台首發聲：會盡全力守護作品價值

趙震雄近期爭議連環爆。

《第二個信號》（《Signal信號2》）的主演之一趙震雄日前捲入多項爭議，他也因此宣布退出演藝圈，民眾也關心《Signal信號2》究竟會不會播出？對此，製作單位tvN今（19）日表示，對於觀眾的擔憂，他們感到沉重、難過，為了守護《Signal信號2》的價值，他們會盡力找出作品與觀眾最合適的解決方案。

爭議連環爆！ 趙震雄宣布退出演藝圈

趙震雄先前被爆出在高中時期曾涉汽車竊盜與性暴力，甚至還因次被送入少年觀護所，除此之外，他出道後也曾涉及及暴行與酒駕紀錄，趙震雄所屬社也承認他在在未成年時確有「錯誤行為」，趙震雄則在12月6日宣布退出演藝圈。

《Signal信號2》還能播嗎？ 電視台說話了

趙震雄事件爆出後，觀眾也關心《Signal信號2》是否能播出。綜合韓媒報導，製作單位tvN對此表示，這是他們傾注心血，力求在2026年夏天播出的作品，因此他們對等待10年的觀眾表達感激。

tvN表示，面對現在的狀況，他們也對觀眾的失望與擔憂深表同情，並且感到沉重和難過。tvN指出，這是一個從策劃到製作，無數工作人員、演員等團隊共同努力的項目，為了守護《Signal信號2》的價值，他們會盡力找出作品與觀眾最合適的解決方案。

