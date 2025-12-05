趙震雄犯罪黑料被挖出 《信號2》恐受影響

趙震雄7月曾受邀來台擔任北影頒獎人，怎料不到半年就爆出爭議。（資料照片）

韓國影帝趙震雄憑藉《Signal信號》、《下女的誘惑》、《信徒》等作廣為台灣觀眾所知，7月還曾受邀來台擔任北影頒獎嘉賓，螢幕形象相當正面，怎料5日卻被韓媒《Dispatch》（簡稱D社）爆出疑似在10多歲時因犯罪而接受少年保護處分，所屬經紀公司Saram娛樂晚間回應，坦承「確實曾在未成年時期有過不當行為」，但否認與性侵有關。

《D社》的報導中指出，趙震雄在高中時期曾涉及車輛竊盜並無照駕駛，因此進入少年輔育院，更提到他在高二時更涉嫌性侵未遂，引發外界震驚。不僅如此，趙震雄成年後仍有爭議，包括在2004年以電影《馬粥街殘酷史》出道前作為無名演員時在劇團期間毆打劇團成員而被判罰金，同時也有推測指出，趙震雄沒有使用本名趙元俊，而是以父親的名字作為藝名在演藝圈活動，其背後原因可能與這段過往有關係。

值得關注的是，他和金憓秀主演神劇《Signal信號》暌違10年推出的續作《第二個信號》，預計明年上半年播出，如今趙震雄突然爆出爭議，也讓該劇陷入尷尬的局面。