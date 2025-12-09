趙震雄用冰塊砸丁海寅？ 網友巧扮鍵盤柯南追追追

韓國演技派男星趙震雄近日黑歷史被挖出來，狼狽退出演藝圈。(資料照，記者潘少棠攝)

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國演技派男星趙震雄近日黑歷史被挖出，連連對劇組施暴惡行也被爆料，他本人承認部分指控，更大動作宣布退出演藝圈。現又有人匿名爆料指趙震雄曾經在聚餐的時候用冰塊砸後輩，甚至甩對方巴掌，網友巧扮鍵盤柯南，依照爆料線索仔細回溯，推測受害者應該是合作拍攝電影《愛的禮讚》時還是新人的丁海寅。

就在韓劇《信號》第二季已經拍攝完成並排定播出前，趙震雄被爆出高中偷車、無照駕駛、涉嫌車內性暴力，讓他宣布退出演藝圈。沒想到黑料還沒爆完，之後又傳出趙震雄多次欺侮年輕演員，韓國媒體《Dispatch》(簡稱D社)爆料，趙震雄曾經在某部電影聚餐上，朝著當時還是新人的演員發怒，原因僅是新人不會唱趙震雄指定的歌曲。暴怒的趙震雄抓起冰塊桶就往對方身上砸，更衝到新人面前欲毆打他，現場導演及其他演員見狀況不對，趕緊制止趙震雄，才讓衝突場面得到控制。

廣告 廣告

消息曝光後，韓國網友發動偵探精神，根據時間線及出道時間，推測當時後害者應是曾在2014年曾與趙震雄一起合拍《愛的禮讚》的丁海寅，也有人猜測是隔年合作的朴寶劍。針對此事，丁海寅所屬經紀公司尚未做出回應，趙震雄方面則表示已經退出演藝圈，故無可奉告。

☆拒絕校園霸凌，勇敢說出來！教育部專線0800-200-885☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

朴寶劍曬高雄私照 騎Ubike還帶惠利看「寶劍樹」

2中國女遊日「假冒台灣人」！ 京都壽喜燒名店一句話拆穿

60年一遇「赤馬紅羊劫」！太歲燈、光明燈這麼「安」就對了…

趙震雄是慣犯！演員導演經紀人全被揍 公司不回應：他引退了

