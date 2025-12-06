趙震雄被爆「偷車、性暴力」公司認錯 道歉聲明：細節難追溯

演員趙震雄近日因高中時期的嚴重不當行為遭到曝光，引發社會廣泛關注。經過約11小時的爭議延燒，趙震雄於5日晚間透過經紀公司發表聲明，承認自己未成年時確實有不當行為。雖然事發至今已超過30年，難以追溯完整細節，但趙震雄仍向受害者表達誠摯歉意。此事件曝光後，他近期為教育節目錄製的旁白工作也可能受到影響，相關電視台已表示將採取後續行動。

趙震雄近期被爆高中時期曾涉及偷車、性暴力等爭議。（圖／TVBS資料照）

這起事件其實早在2011年就有端倪，當時已有網友在趙震雄的社群平台上發表爆料文章，但因真實性受到質疑而不了了之。如今趙震雄透過公司發表的聲明中坦承，自己確實在未成年時有不當行為，但因事發已超過30年，要掌握全部細節實屬不易。聲明中，趙震雄向因過去過失而受傷害的人表達最真誠的歉意，並解釋「趙震雄」這個藝名並非為掩蓋過去，而是給自己的一個提醒和警惕。

廣告 廣告

值得注意的是，趙震雄近期才為一部探討追捕跨國犯罪組織的教育節目錄製旁白，該節目於上個月底開播。面對此次爭議，負責播出該節目的電視台已發表聲明，表示可能會採取後續行動，這也讓趙震雄的演藝生涯前景蒙上一層陰影。

更多 TVBS 報導

震驚！趙震雄認了「未成年犯罪」但強烈否認性侵 聲明全文曝光

廉世彬不續約！經紀人爆騷擾「結束合作」 207字聲明曝光

《信號》趙震雄被爆強盜、性犯罪前科 「藝名是爸爸的」隱瞞黑歷史

韓媒揭舊案…趙震雄全吻合！高中生偷車輪姦嫩妹 還押人回家搶錢

