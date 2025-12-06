趙震雄認了「未成年犯罪」 經紀公司發聲：的確有錯誤行為

南韓影帝趙震雄昨（5）日被《Dispatch》（D社）爆出高中時期涉及多項嚴重指控，包含偷車、無照駕駛等，並曾被送進少年觀護所。消息震撼演藝圈，更爆出他出名後改名，企圖洗白犯罪紀錄，甚至曾因「強盜侵犯嫌疑」接受審判。

在消息曝光數小時之後，趙震雄所屬的經紀公司Saram娛樂發出聲明，承認了部分罪行，但強烈駁斥所有性暴力相關指控，力圖止息不實傳聞的擴散。

Saram娛樂在聲明中表示，趙震雄坦承在未成年時「的確有錯誤行為」，並向粉絲和受害人士致上最大歉意。公司強調，趙震雄已對過去的過錯與成年後曾造成的擔憂，進行了深刻反省。

廣告 廣告

然而，針對最嚴重的「強盜侵犯嫌疑」，公司則堅決駁斥，強調趙震雄本人與性暴力相關指控「毫無關聯」，盼能藉此澄清事實。

經紀公司最後澄清，趙震雄以父親的名字作為藝名，是源於自我提醒與向善的決心，並非為了隱藏過往的犯罪紀錄，懇請大眾能給予理解。