趙震雄認了「未成年犯罪」 震撼宣布引退：演員之路畫句點
南韓影帝趙震雄昨（5）日被《Dispatch》（D社）踢爆高中時期涉及多項犯罪，在消息曝光數小時之後，趙震雄所屬的經紀公司Saram娛樂先發出聲明，承認了部分罪行，年輕時確實犯過錯，但強烈駁斥所有性暴力相關指控。晚間又透過經紀公司再度宣布退出演藝圈，「在演員的生涯上畫上句號」。
趙震雄被爆料年少時曾偷車、無照駕駛、被送進少年觀護所等，消息震撼演藝圈；更爆出他出名後改名，從「趙元準」改用父親名字「趙震雄」，企圖洗白犯罪紀錄，甚至曾因「強盜侵犯嫌疑」接受審判。
Saram娛樂在第一波聲明中表示，趙震雄坦承在未成年時「確有錯誤行為」，並向粉絲和受害人士致上最大歉意。公司強調，趙震雄已對過去的過錯與成年後曾造成的擔憂，進行了深刻反省，「真誠地向所有因該演員過去的錯誤而受到傷害和牽連的人道歉」。
然而，針對最嚴重的「強盜侵犯嫌疑」，公司則堅決駁斥，強調趙震雄本人與性暴力相關指控「毫無關聯」，盼能藉此澄清事實。
經紀公司最後澄清，趙震雄以父親的名字作為藝名，並非為了掩蓋過往的犯罪紀錄，是源於自我提醒與向善的決心，懇請大眾能給予理解。
趙震雄晚間再次透過經紀公司表示：「因為過去的不光彩事件，讓相信並支持我的所有人感到失望，我在此致歉。所有的指責我都會虛心接受，並從今天起中斷所有活動，為我的演員之路畫上句點。這是對於過去過錯應該承擔的責任與本分。」為21年演員之路畫下句點。
這場風波也讓外界將目光轉向趙震雄備受期待的新作《Signal信號 2》，在原班製作團隊與三位主演趙震雄、李帝勳以及金憓好不容易擠出空檔並定稿劇本之後，相隔10年才終於開拍，並於日前殺青，原訂預計明年上半年推出。但隨著趙震雄陷入爭議，外界對於該劇是否能如期播出有不少擔憂。
其他人也在看
趙震雄宣布引退！未成年犯罪「退圈全文曝光」：演員之路畫上句點
趙震雄於 6 日透過所屬公司表示：「因為過去的不光彩事件，讓相信並支持我的所有人感到失望，我在此低頭致歉。所有的指責我都會虛心接受，並從今天起中斷所有活動，為我的演員之路畫上句點。我認為，這是對於自己過去過錯應該承擔的責任與本分。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 發起對話
韓影帝趙震雄認了「年輕犯了錯」反省中 否認性暴力曝改名原因
【緯來新聞網】韓國影帝趙震雄以《Signal信號》正義形象走紅，日前卻遭韓媒《Dispatch》爆料緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
朴寶劍AAA帥氣黑白配 站著繞場寵5萬粉
韓國頒獎典禮「亞洲明星盛典」（Asia Artist Awards，AAA）今（12╱6）首次移師高雄世運主場館舉行，紅毯眾星雲集，藝人們都搭高爾夫球車進場，男神朴寶劍黑白配帥氣登場，還寵粉地在高爾夫球車上站起來與粉絲揮手。太報 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
川普2.0國安戰略報告 總統：台灣堅定強化自我防衛
（中央社記者郭建伸、溫貴香台北6日電）白宮公布美國最新「國家安全戰略」報告，總統賴清德今天表示，感謝美方將嚇阻對台衝突列為優先事項，台灣將持續作為可信賴的夥伴，堅定致力於強化自我防衛能力，以維護區域和平。中央社 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
讚鍾東錦施政滿意成績最高 鄭麗文高喊要鄉親支持連任
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 國民黨主席鄭麗文今（6）日南下苗栗，出席建黨131週年黨慶活動暨黨部主委佈達典禮，除大力稱讚苗栗縣長鍾東錦團隊的施政表現外，強調縣府與議會團隊把苗栗縣民永遠放在第一位，更當場請鄉親在明年選舉中力挺鍾東錦連任。 鄭麗文致詞提到，她身為後龍媳婦，每次回到苗栗都感到格外親切，也感謝苗栗長期支持國民黨執政。她表示，在鍾東錦主...匯流新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
幸福微小而真實 計程車司機免費接送居民返家取物
造成至少159人死亡的 香港 宏福苑 大火，許多災民現在心中 依然忐忑不安。幸好，有許多熱心民眾鼎力相助，其中1位，是開計程車的駕駛，每天忙碌之餘，還加班幫助受災民眾。他說「能幫的越多越好。」宏福...大愛電視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
工會控訴台大「新月台」涉違法解僱（1） (圖)
高教工會和多個學生社團5日一同舉辦記者會，指台灣大學紀念品辦公室「新月台」過去1、2個月來，出現違法解僱、職場霸凌。圖為遭解僱的前員工蔡梨敏（中）出面控訴。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
D.O.都敬秀《操控遊戲》癲狂演技從影最突破！ 池昌旭飛越火海1打15嘆：快累死
Disney+年度復仇爽劇《操控遊戲》本週迎來大結局！據串流數據統計網站FlixPatrol排名統計，該劇不僅持續穩坐韓國、台灣的收視冠軍，更在Disney+全球20地區攻入排行榜前10名，被韓媒大讚「下半年的黑馬戲劇」。在最新完結劇情中，遭人陷害導致家破人亡的「最強外送員」朴台仲（池昌旭 飾），隻身潛入幕後真凶、即資安公司代表安耀漢（都敬秀 飾）的大本營，正邪兩方迎來最終對決，朴台仲與眾多仇人展開復仇決戰、甚至用肉身扛下武士刀的砍劈，連番火爆的動作特技橋段絕對讓觀眾嘆為觀止。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
美國不再建議新生兒全面打B肝疫苗 疾管署不跟進原因曝
美國預防接種諮詢委員會（ACIP）昨以8：3表決通過不再建議新生兒全面接種B型肝炎疫苗，改採分眾個別考量。疾管署副署長林明誠今日表示，我國自新生兒全面實施B肝疫苗接種後，6歲以下兒童B肝帶原率已降至0.8％以下，而非疫苗接種世代B型肝炎盛行率仍高，整體B肝造成的疾病負擔，包含肝硬化、肝癌仍重，與美國不同，經諮詢我國ACIP專家，決定不跟進。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 23
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 2 天前 ・ 93
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 32
向佐娶郭碧婷6年！曾「敗掉上億元」爸突喊：最大敗筆
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星郭碧婷2013年在電影《小時代》中飾演「南湘」一角，在中國暴紅。她2019年嫁給香港娛樂大亨向華強、「向太」陳嵐的大兒子向佐，相較於郭碧婷鮮少公開露面，向華強、向太兩公婆近來不時就在鏡頭前公開發聲；繼向太日前上傳影片、罕見提小兒子向佑，自責「慈母多敗兒」，並稱小兒子「是我的痛」之後，向華強日前上傳影片認了投資大兒子向佐，是他電影生涯的「最大敗筆」。民視 ・ 10 小時前 ・ 14
離婚陳妍希10個月！陳曉突坦承「想法過時」 自爆戀愛導師是她
陳曉在最新古裝力作《大生意人》受朝廷委任擔任「安撫使」一職，前去合肥勸降叛軍，陳曉透露這場戲讓他刻骨銘心，「我本身也是合肥人，被殺的隊伍中有很多無辜百姓，拍攝時情緒就湧上來，但沒想到過這麼久，在看片花時，我眼淚還是瞬間就崩了，我感受到角色的無能為力。」三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 19
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 56
小S獻聲跨年影片淚崩「具俊曄疑暖心陪伴」 賈永婕發聲洩內幕
4日晚間，賈永婕公開小S錄音的幕後花絮，可見小S看到旁白台詞後用哭腔喊「媽呀賈永婕，妳給我寫這種台詞」。錄著錄著就被回憶擊中，現場一度中斷，哽咽到講不下去，後面只能緊握拳頭、咬著牙慢慢錄完。而副控室角落坐著戴帽子男子，被網友誤認為大S丈夫具俊曄，靜靜盯著小S錄...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 6
迪麗熱巴因戲減重久病不癒！疑替身曝光畫面怪異 網：妳哪位？
迪麗熱巴主演的新戲《梟起青壤》剛開播就在網路掀起兩大討論，一是她的身體疑似過度透支，二是近期流出的「假人替身」畫面引發外界好奇，讓整部劇更加話題十足。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 9
陳匡怡深夜再爆走曝「陳柏霖也追過我」 喊話別再對她錯誤敘述
【緯來新聞網】曾出演偶像劇《我可能不會愛你》的女星陳匡怡5日凌晨再於社群媒體拋出驚人言論，表示：「陳緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 42
狂！張小燕、張清芳等6天后同框聚餐 網驚：含金量好高
「麻辣天后」利菁三日在社群平台分享一張聚餐合照，畫面中可見張小燕、張清芳、葉璦菱、李翊君、方芳芳等多位天后級藝人罕見同框，貼文簡潔寫下「天后宮，聚餐。」隨即引發網友熱議，紛紛盛讚這張照片「含金量好中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 50
傳陳水扁斜槓開節目！任鏡電視政論主持人 台中監獄回應了
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導保外就醫中的前總統陳水扁，傳出明年將與鏡電視合作，將斜槓電視主持人開設節目。消息傳出後，引起外界質疑，認為陳水扁多...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 519