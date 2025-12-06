趙震雄認了「未成年犯罪」 震撼宣布引退：演員之路畫句點

南韓影帝趙震雄昨（5）日被《Dispatch》（D社）踢爆高中時期涉及多項犯罪，在消息曝光數小時之後，趙震雄所屬的經紀公司Saram娛樂先發出聲明，承認了部分罪行，年輕時確實犯過錯，但強烈駁斥所有性暴力相關指控。晚間又透過經紀公司再度宣布退出演藝圈，「在演員的生涯上畫上句號」。

趙震雄被爆料年少時曾偷車、無照駕駛、被送進少年觀護所等，消息震撼演藝圈；更爆出他出名後改名，從「趙元準」改用父親名字「趙震雄」，企圖洗白犯罪紀錄，甚至曾因「強盜侵犯嫌疑」接受審判。

廣告 廣告

Saram娛樂在第一波聲明中表示，趙震雄坦承在未成年時「確有錯誤行為」，並向粉絲和受害人士致上最大歉意。公司強調，趙震雄已對過去的過錯與成年後曾造成的擔憂，進行了深刻反省，「真誠地向所有因該演員過去的錯誤而受到傷害和牽連的人道歉」。

然而，針對最嚴重的「強盜侵犯嫌疑」，公司則堅決駁斥，強調趙震雄本人與性暴力相關指控「毫無關聯」，盼能藉此澄清事實。

經紀公司最後澄清，趙震雄以父親的名字作為藝名，並非為了掩蓋過往的犯罪紀錄，是源於自我提醒與向善的決心，懇請大眾能給予理解。

趙震雄晚間再次透過經紀公司表示：「因為過去的不光彩事件，讓相信並支持我的所有人感到失望，我在此致歉。所有的指責我都會虛心接受，並從今天起中斷所有活動，為我的演員之路畫上句點。這是對於過去過錯應該承擔的責任與本分。」為21年演員之路畫下句點。

這場風波也讓外界將目光轉向趙震雄備受期待的新作《Signal信號 2》，在原班製作團隊與三位主演趙震雄、李帝勳以及金憓好不容易擠出空檔並定稿劇本之後，相隔10年才終於開拍，並於日前殺青，原訂預計明年上半年推出。但隨著趙震雄陷入爭議，外界對於該劇是否能如期播出有不少擔憂。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導