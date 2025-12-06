趙震雄認了犯罪前科 宣布退出演藝圈

趙震雄認了犯罪黑歷史，讓《第二個信號》明年的播出困難重重。（資料照片）

韓國影帝趙震雄日前遭揭發未成年及無名時期的犯罪前科，震驚外界，6日發表官方聲明，「我認為這是我必須為自己過去的過失承擔的責任與本分，今後將作為一個人，努力反省，重新站穩人生。」同時也向所有曾給予他愛與支持的人表達感謝，宣布震撼退出演藝圈。

趙震雄在前一天遭韓媒《Dispatch》爆料，高中時期曾與「不良少年」集團一起盜竊車輛，並涉嫌捲入性侵案，因此進入少年輔育院，正式出道前在劇團期間也曾因毆打劇團成員被判罰金，報導曝光後，所屬經紀公司Saram娛樂表示：「經向本人確認，確實曾在未成年時期有過錯誤行為。」但否認有過性侵，沒想到隔天便閃電宣布引退。

趙震雄2004年1月以電影《馬粥街殘酷史》正式出道，代表作之一《信號》續作《第二個信號》已於今年8月完成拍攝，原定配合在10周年之際於2026年6月播出，據悉，以投入龐大資金與人力、被視為明年最受矚目大作之一，如今隨著趙震雄的引退，是否能順利播出成未知數。