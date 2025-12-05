趙震雄認了！公司首發聲坦承「少年犯」黑歷史 劃清界線否認性侵

螢幕形象正義凜然的趙震雄，年少時期的黑歷史被踢爆後，今晚終於透過經紀公司發聲。翻攝IG@chojinwoong.actor

以夯劇《信號》紅遍台灣的韓國影帝趙震雄，認了曾是「少年犯」！趙震雄今（5日）被韓媒《Dispatch》踢爆年輕時曾涉及偷竊、性暴力等案件被送往少年院（相當於台灣的少年輔育院），甚至為了演藝事業隱姓埋名想刪除黑歷史，而他所屬的Saram娛樂終於在今晚正式發聲。

公司首發聲明致歉受害者！不認性侵指控

Saram娛樂先就聲明公布延遲引發外界擔憂，深表歉意。並透露公司與趙震雄本人確認後，證實他在青少年時確實有不當行為，但事件距今已超過30年，完整還原經過已相當困難，加上所有法律程序早已終結，能查證的內容有限。不過經紀公司也明確表明立場，強調「性侵相關指控與趙震雄無關」。

廣告 廣告

公司也提到，趙震雄成年後曾因判斷不周犯下錯誤，他本人對此深刻反省，並對過去造成傷害的所有人致上誠摯歉意，同時向一路支持他的觀眾與粉絲致歉。

還原用父親姓名當藝名真相

至於他以父親名字作為藝名的原因，並非如外界揣測是為了掩蓋過往，而是希望透過改名，提醒自己成為更好的大人。經紀公司懇切請求外界以更寬容的心理解其本意。

而今早《Dispatch》曾爆出趙震雄高中時期曾涉入重大犯罪，包含偷車、無照駕駛及捲入性侵事件，更在高二時以《特別加重處罰法》的強盜與強姦嫌疑接受刑事審判。

趙震雄還在劇場時期曾用本名「趙元俊」活動。翻攝IG@chojinwoong.actor

報導同時指出，他出道時不用本名「趙元俊」，改以父親名字「趙震雄」活動，是為隱藏昔日犯罪紀錄，相關指控引發網路熱議，尤其趙震雄在代表作《信號》演的就是名正義刑警，對照過往格外諷刺。而該劇續篇《第二個信號》將是tvN開台20週年的特別企劃電視劇，該劇已從今年2月開拍並於8月殺青，會否影響該劇上檔，外界格外關注。

趙震雄（右起）與金憓秀、李帝勳原班人馬回鍋合拍的《第二個信號》已殺青，預計明年排播。翻攝IG@chojinwoong.actor

《鏡報》關心您： ◎拒絕暴力 請撥打110 ◎反校園霸凌專線：1953 ◎反職場霸凌專線：1955 ◎法律扶助基金會：(02)412-8518

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595

★《鏡報》關心您： ◎察覺對方有性侵意圖時，應冷靜設法離開現場，並立即求救；若遭限制行動，勿過 度刺激對方，千萬不要抵死反抗。 ◎相信直覺！拒絕不舒服或不喜歡的肢體接觸。 ◎睡覺或盥洗時，門窗要上鎖。 ◎避免與有酒醉、吸毒、有暴力傾向或性犯罪前科的人獨處。 ◎當對方出現你認為不妥的言行時，應立刻離開或制止。 ◎如遭性侵，應立即報警與求助信任的人



回到原文

更多鏡報報導

《信號2》命運未卜！趙震雄遭爆料高中涉「強盜強姦」 正義刑警人設全崩塌

曾靠「他」學韓文！Lisa秒變小迷妹 等了5年追星成功

高雄AAA陣容再縮水！日本歌手CHANMINA遺憾缺席 主辦急發四國語言聲明