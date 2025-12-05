趙震雄認了「未成年犯罪」曝改名原因 否認性侵喊：反省中

趙震雄7月曾受邀來台擔任北影頒獎人，怎料不到半年就爆出爭議。（范揚光攝）

韓國影帝趙震雄憑藉《Signal信號》、《下女的誘惑》、《信徒》等作廣為台灣觀眾所知，7月還曾受邀來台擔任北影頒獎嘉賓，螢幕形象相當正面，怎料今（5日）卻被韓媒《Dispatch》（簡稱D社）爆料在高中時期涉嫌車輛竊盜並無照駕駛，還傳出性侵未遂，因此進入少年輔育院，引發外界震驚，所屬經紀公司Saram娛樂晚間終於做出回應表示：「經向趙震雄本人確認後，確實曾在未成年時期有過不當行為。」

不過經紀公司也強調：「目前所掌握的內容僅為部分已確認的事實，由於事發至今已超過30年，要完整還原當時經過有其困難，且相關法律程序也早已結案，因此存在一定限制，但可以明確說明的是，該事件與性侵相關行為無關。」並進一步表示：「趙震雄對於成年後因判斷不周而多次造成外界憂慮的情況，也以非常沉重的心情面對並深刻反省，對於因其過往錯誤而受到傷害與影響的所有人，謹致上最誠摯的歉意，同時也對長期支持他的粉絲感到非常抱歉。」

此外，趙震雄2004年1月以電影《馬粥街殘酷史》正式出道，並沒有使用本名趙元俊，而是以父親的名字作為藝名在演藝圈活動，爆料者也指出「發生過那樣的事情，怎麼可能再用本名活動？」並認為此舉是為了隱瞞犯罪前科，公司特別補充說明：「趙震雄演員使用父親的名字作為藝名，並非為了掩蓋過去，而是出於自我警惕、期許自己成為更好之人的心意，懇請外界能以寬容的心情加以理解。對於此次事件再次造成社會不安與困擾，我們深感歉意。」

值得關注的是，他和金憓秀主演神劇《Signal信號》暌違10年推出的續作《第二個信號》，預計明年上半年播出，如今趙震雄突然爆出爭議，也讓該劇陷入尷尬的局面。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

