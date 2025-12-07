趙震雄認了！遭指「偷車、酒駕」道歉：讓各位失望了

娛樂中心／吳宜庭報導



南韓影帝趙震雄因在2016年韓劇《Signal 信號》中飾演正義刑警李材韓而爆紅，該劇更被視為韓劇神作，深受觀眾喜愛。然而，《Dispatch》5日突然公開震撼性爆料，指控趙震雄在高中期間曾涉及偷竊、強盜、性暴力等多項重大罪行，引爆南韓娛樂圈。這一消息也讓粉絲期待已久、今年8月剛宣布殺青、原訂2026年播出的《Signal 2》瞬間陷入危機。





趙震雄認「少年犯」宣布退圈！「偷車、酒駕」前科全挖出...網怒掀抵制潮

趙震雄高中時期，夥同不良少年偷竊車輛，並多次無照駕駛。（圖／翻攝自tvN）

廣告 廣告





根據《Dispatch》揭露的內容，趙震雄本名趙元俊（音譯），高中二年級時與不良少年結伴組成犯罪集團，涉嫌鎖定路邊未熄火或暫停的汽車進行偷竊，據傳至少偷了3輛車，並多次無照駕駛。知情人士更指出，該群人曾在偷來的車中企圖對女性施加性暴力遭警方逮捕。報導指稱，他在1994年因觸犯《特定犯罪加重處罰法》接受刑事審判，被判少年保護處分並送往少年院，高三時期大半時間都在矯正機關度過。進入釜山慶星大學後，趙震雄仍屢惹爭議，包括2003年因酒後毆打劇團成員，2004年也因酒駕遭吊銷駕照。他以本名開始舞台劇生涯，2004年演出《馬粥街殘酷史》後正式出道，並將藝名改為父親的名字「趙震雄」。雖然他宣稱改名是為紀念跨界發展的轉捩點，但《Dispatch》指出這更像是為了掩蓋少年犯罪紀錄。





趙震雄認「少年犯」宣布退圈！「偷車、酒駕」前科全挖出...網怒掀抵制潮

趙震雄昨（6）日宣布退出娛樂圈，並致歉：「我為讓信任我的人失望而道歉。我虛心接受所有批評。對不起。」（圖／翻攝自微博）





趙震雄所屬的SARAM娛樂起初表示正在了解狀況，隨後發聲明承認他未成年時確有不當行為，並向大眾致歉，但強調性暴力指控並不屬實，同時否認改名是為了洗白。隨著事件持續延燒，趙震雄於6日再度透過公司發布個人聲明，向社會深深致歉：「我為讓信任我的人失望而道歉。我虛心接受所有批評。對不起」，並宣布即日起全面退出演藝圈。此一決定使《Signal 2》前景驟變，網友擔憂劇集恐面臨無法播出、重拍甚至無限期延後的命運，將對整個劇組與其他演員造成重大打擊。

原文出處：趙震雄認「少年犯」宣布退圈！「偷車、酒駕」前科全挖出...網怒掀抵制潮

更多民視新聞報導

黃明志再曝「光頭照」！昔喊「脫帽會有危險」引網憂

IU奪歌手獎愣住3秒！GD「驚喜空降」嗨翻5萬人

趙震雄宣布退出演藝圈！承認少時犯罪結束演員生涯：重返普通人身分

