趙震雄認罪退演藝圈！大咖歌手突發聲「你們就活得很清白」疑護航

娛樂中心／綜合報導

趙震雄認罪退演藝圈。（圖／翻攝自The Korea Herald）

韓國影帝趙震雄憑藉《Signal 信號》打開知名度，沒想到近來卻被挖出未成年的黑歷史，形象受到重創，事件爆發兩天後，趙震雄道歉並宣布退出演藝圈，同天歌手李政錫發文提到「你們就活得很清白」疑似護航趙震雄，引起全民的討論。

李政錫在6日發文表示為何要逼到這種地步？直指人們難道都是清白的，直呼「世界骯髒又令人遺憾」，但後續李政錫又將貼文刪除，雖未指名道姓，但也被網友臆測是替宣布退圈的趙震雄發聲。

回顧整起事件，趙震雄被爆出在高中時期涉及偷車、無照駕駛、疑似性侵等黑歷史，不過經紀公司表示趙震雄已對年少的錯誤反省，但否認與性暴力有關聯，直到6日趙震雄本人發聲致歉，強調因為過去不光彩的事件，讓大眾對他失望，如今選擇承擔錯誤，停止所有活動並退出演藝圈。

由於趙震雄主演《信號》第二季才準備於明年上映，但現今趙震雄爆發醜聞退圈，也讓粉絲擔憂等了10年的戲劇恐會不見天日，對此，tvN則表示仍在討論，尚未給出回應。

趙震雄被挖出過往未成年前科，引發網路輿論風暴。（圖／翻攝自趙震雄FB）

