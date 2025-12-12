趙震雄資料怎麼流出去的？法院疑有內鬼 律師怒嗆D社踐踏少年法精神

記者林宜君／台北報導

韓國演藝圈近日再掀巨大震盪，神劇《信號》男主角趙震雄被爆出少年時期涉及強盜、性侵與幫派等犯罪紀錄，引起韓國社會全面關注。隨著事件延燒，外界焦點更轉向最初揭露此事的媒體《Dispatch》，該媒體的二名記者遭法律界人士控告，案件正式進入司法程序。《信號2》也因男主角趙震雄身陷爭議而面臨可能「整部報廢」的嚴峻危機。

韓國法律事務所Hoin的代表律師金敬浩於七日向《Dispatch》二名記者提出告訴。（圖／車庫娛樂提供）

韓國法律事務所Hoin的代表律師金敬浩於七日向《Dispatch》二名記者提出告訴，指控他們違反《少年法》第70條，取得並刊登被禁止公開的少年犯資料，形同剝奪當事人重新回到社會的機會。金敬浩在社群平台強調，社會願意給少年犯「再出發」的空間，法律用意並非包庇，而是避免個人背負一輩子的烙印。他痛批：「挖出30年前一名高中生的錯誤，真的是2025年大眾所需要的知情權嗎。」，金敬浩也質疑，外流資料的來源「很難不懷疑來自法院內部」。他認為記者若透過內部人士取得禁制資料，已是「破壞法律保護網的犯罪行為」。

趙震雄的經紀公司Saram娛樂已承認他「未成年時期確實有不當行為」。（圖／記者趙于瑩攝影）

面對批評，《Dispatch》隨即發布後續報導《沒有犯罪能被遺忘》作為回應。他們坦言少年犯確實應獲得改過空間，但指出趙震雄成年後仍出現多次爭議，包括劇團內動粗、酒駕等行為，質疑若這些事在出道早期曝光，「他還會有機會演出正義的刑警嗎」。趙震雄的經紀公司Saram娛樂已承認他「未成年時期確實有不當行為」，趙震雄本人更於6宣布全面暫停演藝工作。此案牽涉隱私權、媒體揭露界線與少年法本意，引發韓國輿論長時間討論。

趙震雄演出的《Signal信號2》如今恐怕無法播出。（圖／翻攝自官網）

《信號2》原本被視為tvN20週年最重要企劃，由金憓秀、李帝勳與趙震雄主演，全劇於今年8月殺青，計畫在2026年上半年播出。然而，由於趙震雄飾演的「李材韓」是貫穿劇情關鍵人物，戲份極重，加上劇集主題強調正義與責任，如今卻由一名被爆出重大犯罪過去的演員演警察，讓觀眾難以接受。目前tvN與製作公司仍在評估各種方案，而趙震雄本人則可能負擔數十億韓元以上的違約責任。事件如何落幕，全韓國都在看。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

