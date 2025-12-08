趙震雄退出演藝圈害慘《信號2》 台網友狂喊：NO

〔記者馮亦寧／綜合報導〕劇迷引頸期盼的韓劇《Signal 信號》續集《第二個信號》(信號2)眼看就要在明年播出，主角之一的趙震雄卻被挖出曾是殺人犯，還涉及偷車、強盜強姦等罪嫌，還有曾痛毆劇團演員等黑歷史，最後乾脆直接退出演藝圈。韓國媒體請來業界人士分析，根本不可能刪除戲分或者重拍。

趙震雄被扒出黑歷史，宣布退出演藝圈。(資料照，記者王文麟攝)

《Signal 信號》由李帝勳、金憓秀及趙震雄主演，該劇在2016年大受歡迎，當初宣布開拍續作，並由原班人馬回歸，已讓大批劇迷相當期待，目前也已經拍攝完畢，就等明年上半年播出。此消息傳來，引發台韓網友熱議，有別於韓國網友選擇拒看，台灣網友則瘋喊「不能接受」，原因是：我們看的是「李材韓」不是趙震雄啊！

廣告 廣告

趙震雄爆出黑歷史，影響《信號2》可能無法播出。(資料照，記者潘少棠攝)

根據韓媒報導，趙震雄高中時期曾涉及偷車和3人性侵少女事件，當時被送進少年院，多年後他改名重新出發，疑似想洗白。對此，台灣網友關心的只有《信號2》播不播？更表示趙震雄退圈歸退圈，但《信號2》一定要播，更有人崩潰說：韓國不播，台灣播可以嗎？

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

小煜宣布離婚！5年婚姻「9月已和平分手」 內情曝光

最愛吃台灣芭樂竟是「這國」！1年爆買1.5億、外銷占比逾7成

趙震雄慘了！ 掌摑踢踹後輩霸凌惡行全曝光

遭爆換心臟換血 李連杰不忍了公開變年輕秘訣

