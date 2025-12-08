趙震雄退圈再爆黑料！聚餐對後輩丟冰塊、呼巴掌 經紀公司回應遭炎上

趙震雄日前被爆出多項醜聞，6日出面宣布退出演藝圈後，又有多名業界人士出面指控趙震雄對其他演員動粗。Disney+提供



南韓實力派演員趙震雄近日接連被爆出黑歷史，從高中偷車、無照駕駛到涉嫌車內性暴力，趙震雄6日對此發布聲明，承認部分指控並宣布退出演藝圈，沒想到近幾天又有多位匿名演員出面爆料，指控他在聚餐場合對後輩丟冰塊、呼巴掌，還怒踹人，引起外界熱議。而趙震雄前經紀公司Saram娛樂對此表示，趙震雄已結束所有演藝活動並處於引退狀態，「無法針對每個事件逐一提供正式立場。」相關說法再度引起網友憤怒，紛紛怒批「退圈就不用負責」？

趙震雄本名趙元俊，5日被韓媒《Dispatch》踢爆高中時期涉及偷車、無照駕駛、性暴力等案件，還涉犯《特別法》中的強盜強姦罪，最後被送進少年院，甚至走紅前出演舞台劇時，也多次進出警局，2003年還因在聚會中毆打劇團成員，被依傷害罪判處罰金，後來改用爸爸名字「趙震雄」，試圖掩飾過往的醜聞。

儘管趙震雄6日出面承認部分指控，並宣布退出演藝圈，不過相關爭議仍未劃下句點。一名後輩演員A向韓媒《Dispatch》透露，當初在某部電影的聚餐場合，趙震雄要求他演唱某首歌曲，未料他稱「我不會那首歌，抱歉」後，趙震雄竟突然朝他的臉丟擲冰桶裡的冰塊，一邊怒吼「前輩叫你唱歌，你敢無視？」甚至朝他面前撲過去，最後在導演、演員和工作人員緊急制止下，才避免事態擴大。

除了演員A某外，演員B某、前經紀人D、E等人也向《Dispatch》爆料，曾在酒席中遭趙震雄賞巴掌、被踢。其中一名業界人士表示，問題不只在過去，而是他現在仍有同樣的問題。

《Dispatch》透露，他們早在2017年就曾收到趙震雄的負面爆料，當時他們詢問趙震雄所屬公司Saram娛樂，對方卻表示「已向演員本人確認，這完全是無稽之談。」報導指出，「要嘛是公司撒謊，要嘛是演員欺瞞公司，無論如何，他們對過去的事實進行了8年的隱瞞。」

隨著少年犯前科曝光，趙震雄6日宣布退出演藝圈，不過隨著更多受害者站出來，新爭議仍持續發酵。Saram娛樂對此表示，因演員已宣布引退，「不會再就其他指控作出任何回應。」不過經紀公司的說法卻引起大批韓國網友湧入討論，紛紛表示「這就是他急著退圈的理由吧哈哈」、「原來退圈是萬能鍵，一按就不用負責了」、「還以為只有少年犯，沒想到成年後也沒變」、「果然不只一件事，難怪跑得這麼快」、「既然退出了，那我們就把全部都挖出來吧」、「說什麼『沒有回應』？至少道個歉吧」、「可別之後又跑回來復出喔」。

