趙震雄退圈影響《信號2》！韓法律界逆風挺 律師舉報記者：觸犯《少年法》

趙震雄已因少年犯黑歷史即刻退出演藝圈。翻攝IG@sarament_official

以夯劇《信號》紅遍台灣的韓國影帝趙震雄，上週五（5日）被踢爆曾是「少年犯」後的隔天火速宣布退出演藝圈，事件過後韓國法律界逆風相挺，包括首爾大學法學院名譽教授韓寅燮在社群發文，「趙震雄的退圈是『非常錯誤的對策』。」律師金敬浩（音譯）今（8日）更表示已透過國民申訴系統舉報一開始爆料的記者，對此，《Dispatch》也再度揭露趙震雄的黑歷史，指控他曾對演藝後輩職場霸凌。

金敬鎬律師在社群發文已舉報一開始爆料的《Dispatch》。翻攝FB@김경호

金敬鎬律師今表示已透過「國民申訴系統」檢舉最早曝光趙震雄過往犯罪紀錄的媒體記者，指控對方違反《少年法》第70條。他強調：「社會歷經多次討論，才決定給尚未成熟的年輕人一次重新開始的機會，這正是制定《少年法》的初衷。《少年法》不是包庇罪行，而是希望協助孩子無需背負一輩子的汙名，能重新回到社會。然而某家娛樂媒體卻將30年前已被封存的判決書強行揭露，公諸於世，這根本是披著新聞外衣的暴行。」

律師進一步指出：「該媒體以『確認犯罪紀錄』為由，羅列強盜致傷與被送至少年院的細節。但必須反問：把一名高中生30年前的過錯重新挖出來，這真的是2025年大眾『必須知道的資訊』嗎？」金敬鎬律師補充：「《少年法》第70條嚴格禁止任何機關提供少年事件的相關紀錄，因為記錄外流本身就可能成為摧毀一個人社會生命的利刃。如果記者透過公務員或內部人士取得本應封存的資料，那不是新聞採訪，而是非法突破法律防護網的犯罪行為。」

他強調：「這件事的核心，不是『揭露明星的黑歷史』，而是『商業化的窺視慾踐踏了法治精神』。若為了點擊率就能隨意掀開法律刻意封存的大門，我們的矯正制度將全面崩解。如果一個人因年少犯錯就得被監視一輩子，那誰還能真正重新開始？檢調單位必須徹底查清記者取得資料的途徑。」

而踢爆趙震雄過往「少年犯」往事的《Dispatch》也沒在怕，強調第一次收到趙震雄的舉報，是在趙震雄拍完夯劇《信號》的隔年2017年。表示當時已向趙震雄所屬的經紀公司Saram娛樂求證，但對方斬釘截鐵否認：「已向演員本人確認過，這完全是無稽之談。」

首爾大學法學院的名譽教授韓寅燮對趙震雄退出演藝圈一事發聲。翻攝FB@한인섭

韓寅燮是首爾大學法學院榮譽教授。翻攝FB@한인섭



