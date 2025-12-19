趙震雄退圈拋震撼彈！《信號2》播出有望 tvN鬆口：找最佳方案

李帝勳（左起）、金憓秀、趙震雄演出的《信號》，至今仍是觀眾心中的神劇之一。翻攝FB@tvn10thsignal

以夯劇《信號》紅遍台灣的韓國影帝趙震雄，坦承曾是「少年犯」後，黑歷史連環爆，他宣布退出演藝圈後，更嚴重波及已殺青的《信號》的續篇《第二個信號》。製播該劇的tvN今（19日）首度針對該劇的製作進度，正式發聲明！

tvN表示《第二個信號》是一部承載著給等待10年的觀眾們心意，並以2026年夏季檔上檔為目標，長時間用心籌備的作品。談及主要演員趙震雄退圈，引爆的後續效應，遺憾表示，「面對目前的狀況，我們同樣深切體會觀眾的失望與擔憂，心情沉重且遺憾。」

廣告 廣告

只是tvN也強調該劇從企劃到製作，凝聚了無數工作人員、演員與相關人士的心血。「為了守住《第二個信號》本身的價值，即便需要花費更多時間，我們也將傾盡全力，尋找對作品與觀眾而言最合適的方案。」

《信號2》拍半年已殺青

《第二個信號》原是tvN開台20週年的特別企劃電視劇，該劇已從今年2月開拍至8月11日正式殺青，預計明年播出。由於找來金憓秀、李帝勳、趙震雄等原班人馬全數回歸，早在拍攝時已話題十足。

趙震雄是《信號2》的要角，就算想剪輯也難以避開，考驗劇組的危機應變能力。翻攝FB@tvn10thsignal

沒想到，趙震雄先是在本月5日被踢爆未成年時期曾涉嫌偷車、性侵，高中時還因涉及《特定犯罪加重處罰法》中的強盜強姦罪名接受刑事審判，最終被送往少年院（相當於台灣的少年輔育院）。加上成年後也曾因為暴力行為及酒駕遭處罰，黑歷史輪番被掀出。

趙震雄的經紀公司Saram娛樂，當晚雖認了「確實有過不當的行為」，但唯獨否認性侵相關指控。而趙震雄也在爭議爆發後的隔天。親自宣布退出演藝圈，中斷演員生涯。

tvN今針對《第二個信號》的播出與否，首度正式發聲。翻攝NAVER

tvN官方聲明全文

《第二個信號》是一部承載著給等待10年的觀眾心意，並以2026年夏季檔播出為目標，長時間用心籌備的作品。面對目前的狀況，我們同樣對觀眾的失望與憂慮深感共鳴，心情沉重且遺憾。

《第二個信號》從企劃到製作，凝聚了無數工作人員、演員與相關人士的心血。為了守護《信號》所擁有的價值，即使需要花費更多時間，我們也將全力以赴，尋找對作品與觀眾而言最合適的方案。



回到原文

更多鏡報報導

韓綜震撼彈！「挑食的新姐」捲非法醫療、吃蝴蝶藥減肥 《驚六》3人停工製作單位發聲了

韓星手搖＋1！舒華參戰推烤糖蕎麥凍奶青 張員瑛愛死「老賴」還自拍

「華航林依晨」再婚迎新生命！曬9月超巨孕肚 手抖喊：倒數24天了