趙震雄退圈止不住黑料連環爆 昔聚會逼後輩唱歌施暴！受害人竟是丁海寅

趙震雄因為年輕時的醜聞近日宣布退出演藝圈，但輿論並未停歇，網上又瘋傳他11年前在一場聚會上，對當時還是新演員的丁海寅施暴。（圖／翻攝自Instagram／http://garageplay.tw/、翻攝自Instagram／holyhaein）

南韓影帝趙震雄近日深陷過往未成年犯罪風波，隨著相關指控被《Dispatch》曝光，他6日透過經紀公司發布聲明，宣布全面退出演藝圈，震撼南韓娛樂界。不過輿論並未隨著趙震雄退圈停歇，又有網友爆料指出，他11年前在一場聚會上對年輕男演員施暴，受害人竟是現今當紅的丁海寅。

綜合韓媒報導，趙震雄黑歷史起於《Dispatch》日前的爆料，指趙震雄高中時期曾涉偷車、性暴力等刑案，並因此被送往少年觀護所。《Dispatch》同時指出，趙震雄出道後也留下暴行及酒駕紀錄，引發社會強烈譁然。對此，他的經紀公司承認他未成年時有不當行為，但否認與性侵相關，並強調事件已超過30年，許多細節難以求證。

隨著爭議延燒，趙震雄的演藝活動受到全面波及，6日他也透過經紀公司宣布隱退。趙震雄的閃電退圈，導致多部作品受影響，SBS紀錄片《與犯罪的戰爭》緊急宣布更換旁白，已播出的首集也遭下架重新編修；趙震雄主演的話題韓劇《Signal信號2》原定明年推出，如今是否能如期播出也成為未知數，讓不少劇迷直言相當失望。

然而，趙震雄面臨的不只是一樁陳年醜聞，紀錄片導演許哲7日在臉書指控，自己曾遭趙震雄施暴，並爆料2014年一次聚會中，趙震雄曾向一名20多歲的年輕演員潑冰塊且動手。隨後有網友在論壇留言暗指，遭波及的年輕演員可能是如今炙手可熱的男星丁海寅；爆料文提到，丁海寅唱歌好聽，卻不熟悉趙震雄點的歌，表現遲疑就遭其丟冰塊並動粗。對此，趙震雄經紀公司表示，因其已隱退，無法發表正式立場；而丁海寅方面尚未回應，事件真相仍有待釐清。

