趙震雄退圈！網友怒喊我只擔心我的信號2一定要播 我們看的是李材韓

記者林宜君／台北報導

近日，南韓實力派男星趙震雄（本名趙元俊）因過去醜聞再度成為話題焦點，他正式宣布退出演藝圈，導致新劇《信號２》恐停播，引發網友熱議。許多粉絲在社群平台留言表示：「我只擔心我的信號2，我們看的是李材韓啊！一定要播！」顯示大家對趙震雄在影劇作品中的角色依然充滿期待與關注。

趙震雄的退出，與他多年前的醜聞有密切關聯。（圖／翻攝自Dispatch）

趙震雄的退出，與他多年前的醜聞有密切關聯。據韓國媒體報導，趙震雄在高中時期曾涉及偷車和三人性侵少女事件，當時還因此被送進少年院。多年後，改名重新出發，才逐步回到演藝圈。然而，這些陳年黑歷史在近期被韓國媒體《Dispatch》重新揭露，引起網友討論沸騰。事件曝光後，趙震雄面對輿論壓力，決定暫別螢光幕，專注於個人生活與家庭。

許多粉絲在社群平台留言表示：「我只擔心我的信號2，我們看的是李材韓啊！一定要播！」。（圖／翻攝自Threads）

網友直呼：「就算他退圈，作品一定要播！」、「李材韓的角色不能被延誤！」。（圖／翻攝自Threads）

「給我信號2啊啊啊啊啊！」。（圖／翻攝自Threads）

粉絲雖對趙震雄的作品仍抱持期待，但對其過往行為仍有爭議，社群上討論兩極。一部分網友呼籲給予改過機會，也有人表示無法原諒其早年的嚴重犯罪行為。退出演藝圈後，趙震雄未透露未播作品安排，但粉絲最關心的仍是 《信號2》 的播出與李材韓角色表現。網友直呼：「就算他退圈，作品一定要播！」、「李材韓的角色不能被延誤！」、「希望信號2還是原定播出」、「我等了一輩子的信號2拜託播吧」、「一定要播 ，我們看的是裡面的角色，不是他戲外的人」、「給我信號2啊啊啊啊啊！」。

