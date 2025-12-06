趙震雄道歉承認年少犯罪！「否認性侵」：決心成為更好的人

趙震雄承認「年輕時犯過錯」。圖為趙震雄主演作品《非常警探》。台北電影節提供



南韓影帝趙震雄（本名趙元俊）昨（12/5）日遭韓媒披露曾是少年犯的過去，甚至涉及性侵、偷竊、酒駕等醜聞，消息掀起韓娛圈震撼。對此，他所屬的Saram娛樂晚間發布正式聲明，證實他未成年時確實犯下錯誤行為，但強調與性侵無關，並向受害者與粉絲致上歉意。

Saram娛樂表示，已就報導向趙震雄本人確認，他承認在未成年期間「確實做過不當行為」，但公司指出，事發已超過30年，要完全還原當時情況有困難，且相關法律程序早已結束，因此能掌握的資訊有限；聲明特別強調：「與性犯罪相關的行為無關，必須明確說明。」

針對趙震雄成年後曾因判斷失誤引發爭議，公司也坦言「演員本人深刻意識到問題，正深刻反省中」，並向所有因其過往行為受到傷害的人、以及支持他的粉絲致歉。

《Dispatch》先前報導還稱，趙震雄高二時因「特別強盜與強姦罪」遭刑事審判，之後在少年院度過高三一半時光，成年後亦被指有施暴劇團同事與酒駕前科；並質疑他後改用父親名字「趙震雄」作為藝名，是為了掩蓋犯罪紀錄。

對此，Saram娛樂澄清，趙震雄選擇以父親的名字作為藝名，「並非為隱瞞過去，而是源自想成為更好之人的決心」，盼外界能理解他的本意。

最後，公司再次致歉：「因造成大家的不便與擔憂，深感抱歉。」

