趙震雄遭爆冰塊桶打後輩！網推測「是丁海寅」曹世鎬也出事

韓星趙震雄近日宣布退出演藝圈後，卻接連爆出多起欺凌後輩的黑歷史。韓媒揭露趙震雄曾在聚餐時拿冰桶砸向一名年輕演員，網友根據線索推測受害者為丁海寅。除此之外，《Moving異能》導演也曾遭掌摑，紀錄片導演許哲同樣表示被趙震雄毆打。與此同時，韓國主持人曹世鎬因被爆與涉嫌經營非法賭博網站的黑道人士有交情，已宣布退出兩檔節目。

DISPATCH爆趙震雄曾經拿冰塊桶砸新人演員的臉，被推測出受害者是丁海寅。（圖／翻攝自IG）

韓國演藝圈近期風波不斷，趙震雄在宣布引退後，其過去的不當行為陸續被揭露。據韓媒報導，趙震雄曾在201X年的一場聚餐中，因為一名後輩不會唱他指定的歌曲，便拿冰桶砸向對方。網友們透過各種線索比對，推測受害者是演員丁海寅。兩人曾在2014年共同拍攝電影《愛的禮讚》，該片於2015年上映。據了解，這起事件在韓國演藝圈內部已不是祕密。

趙震雄的惡劣行徑並非僅針對丁海寅一人。有知情人士爆料，趙震雄在拍攝電影《獵殺16》期間，曾對副導演朴仁濟（後來執導《Moving異能》）進行掌摑。更令人震驚的是，即使是年齡相仿的中生代演員，趙震雄也敢對其動手。

紀錄片導演許哲也在社群媒體發文控訴，他疑似在與丁海寅同一場聚會中，遭趙震雄單方面毆打數下。事後是趙震雄的經紀人向許哲下跪道歉。然而，許哲後來刪除了這篇文章，而其他當事人目前尚未對此事做出回應。

曹世鎬（左一）被爆出染黑，退出兩檔節目主持。（圖／翻攝自chosaeho IG）

與此同時，南韓娛樂圈又迎來另一波震盪。知名主持人曹世鎬被爆出與一位涉嫌經營非法賭博網站的崔姓黑道幹部私下關係密切，甚至為對方的品牌進行宣傳。曹世鎬的公司最初表示這些指控毫無根據，但面對觀眾強烈的反對聲浪，公司隨後發表聲明，表示曹世鎬將從《兩天一夜》以及與劉在錫共同主持的節目中離開。曹世鎬表示會深深反省，而他的退出也使得TVN電視台的三個節目受到重創。

