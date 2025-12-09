趙震雄遭爆是少年犯後引退！李廷鎮曾一起合作電影 低調回應：沒聯繫了

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

影集《整形過後》今（9）日舉辦首映。監製温昇豪及演員群張榕容、安心亞、李廷鎮、鄒承恩、潘儀君、洪暐哲、胡瑋杰、郭子乾、艾怡良、阿喜、劉瑞琪、曹蘭、王渝萱、Emma、陳邦鋆一同出席記者會。這次韓星李廷鎮與新加坡男星陳邦鋆跨海裡挺，讓温昇豪相當感動，也透露自己昨（8）晚興奮到睡不著。隨後温昇豪也提到，日前在綜藝節目記者會上，利特幫忙宣傳一事，「我不知道利特、孝淵他們會幫我宣傳，就看到他們拿出手機了。」

李廷鎮（右二）特地飛來台灣參加《整形過後》首映會。（圖／黃鈺晴攝）

首度參與台劇的李廷鎮表示，很少看見戲劇有這麼大型的首映會，他也提到之前在韓國招待張榕容吃醬蟹，他笑說對張榕容認真的吃相很難忘，「用手拿著醬蟹，啃得特別乾淨。」由於近日韓國影帝趙震雄被爆出是「少年犯」，曾涉及竊盜、性侵等，隨後發佈聲明坦承竊盜，便宣布退出演藝圈，由於李廷鎮2004年曾與趙震雄合作電影《馬粥街殘酷史》，今天在被問及此事則低調回應：「不知道他近期的新聞。」坦言拍完電影之後就沒聯絡了。

至於飾演酒店媽媽桑的艾怡良回憶，第一天拍戲就尺度大開，「當天就要解開大前輩郭哥（郭子乾）的褲頭，前一天真的睡不著。」她坦言，雖然平常大剌剌，拍親密戲還是會害羞，「郭哥人很親切，拍攝前還跟我討論怎麼拍比較舒服，拍攝之前一直演練，才讓這場戲順利完成。」郭子乾則笑說被摸根本不用練，「難得被金曲歌后摸欸！」而劇中一開始就脱衣服，艾怡良則笑說：「沒有太大阻礙，因為胸前貼了巨大的假體，大家都看得出來。」





◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

