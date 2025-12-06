趙震雄遭爆黑歷史！他認了「未成年時曾犯錯」 緊急發聲鄭重道歉

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

南韓影帝趙震雄昨（5）日被《Dispatch》爆出高中時期是校園惡霸，偷車性侵，以及改名、隱藏學歷等黑歷史，針對此事，趙震雄所屬的Saram Entertainment發出官方聲明，坦承趙震雄在未成年時的確有錯誤的行為，但反駁有性暴力的指控。

趙震雄認了未成年時期犯罪。（圖／翻攝趙震雄臉書）

經紀公司的聲明中提到，趙震雄坦承在未成年時確實有不當的行為，至於成年後酒駕、因施暴多次進出警局，趙震雄也承認了，「對此他本人也非常沉重地接受並深刻反省。」經紀公司在聲明裡鄭重道歉：「對於因演員過去的過失而受到傷害及痛苦的所有人士，我們致上最真誠的歉意。同時也向支持趙震雄演員的所有人士表示歉意，讓大家失望了。」至於關於性侵的指控，經紀公司強調：「我們明確表示，這與性暴力相關的行為無關。」

而爆料中指出趙震雄以爸爸的名字當作藝名，是為了要洗白、隱藏過去，經紀公司澄清：「是源自他給自己的提醒與決心，希望成為更好的人。懇請大家能以寬容之心理解。」

趙震雄的經紀公司發出聲明澄清。（圖／翻攝趙震雄臉書）

Saram Entertainment完整聲明：

大家好，這裡是 Saram Entertainment。

關於趙震雄演員的相關報導，由於立場聲明發布延遲造成擔憂，我們深表歉意，以下為正式立場。

向演員本人確認後，證實他在未成年時期確有不當行為。

但這僅基於部分已確認的事實，距今已超過 30 年，要完全掌握當時的經過並不容易，相關法律程序也已結束，因此存在侷限。

我們明確表示，這與性暴力相關的行為無關。

此外，演員在成年後也因判斷不周而造成過人擔心，對此他本人也非常沉重地接受並深刻反省。

對於因演員過去的過失而受到傷害及痛苦的所有人士，我們致上最真誠的歉意。

同時也向支持趙震雄演員的所有人士表示歉意，讓大家失望了。

關於趙震雄以父親的名字作為藝名，並非為了隱藏過去，而是源自他給自己的提醒與決心，希望成為更好的人。懇請大家能以寬容之心理解。

再次向大家致歉，因這次事件造成擔憂，深感抱歉。

