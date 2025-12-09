趙震雄遭爆「潑冰塊、毆打丁海寅」 14年前黑料被挖「回應了」

趙震雄、丁海寅。翻攝MBN、Instagram @holyhaein

南韓影星趙震雄近日因未成年時期的少年犯前科爭議宣布退出演藝圈，然而風波並未平息。繼過去的黑歷史被揭露後，今日韓國媒體 MBN 援引《Dispatch》的報導指出，趙震雄在成年後仍涉嫌對同僚演員及工作人員施加暴力。其中，更有網友推測受害者可能是知名演員丁海寅。對此，趙震雄方面以「已經退出演藝圈」為由，未做出正面回應。

成年後再傳施暴爭議 導演出面證實

根據報導，趙震雄的暴力行為發生在 2010 年代一場電影聚會上。當時，趙震雄因一名後輩演員拒絕唱歌，竟對其投擲冰塊。紀錄片導演許哲（音譯）也出面爆料類似情境，指稱趙震雄曾對年輕演員潑灑冰塊並施暴，間接證實了這類爭議並非單一事件。這些指控顯示，趙震雄在正式出道並成為知名演員後，仍有持續的暴力行為。

網友推測受害者疑為丁海寅

隨著施暴細節曝光，網友們開始對受害者身份進行推測。由於事件發生在 2014 年左右，且受害者被描述為一位當時以電視劇主角身份出道、二十多歲的男演員，種種線索讓部分網友小心翼翼地將矛頭指向了演員丁海寅。丁海寅的演藝生涯正好在該時期有所發展，儘管這僅是網路上的猜測，但已在社群媒體上引發了熱烈討論。

廣告 廣告

網友推測受害者疑似是丁海寅。翻攝Instagram @holyhaein

趙震雄方面以「已退圈」為由拒絕回應

針對這波接踵而來的暴力指控，趙震雄方面採取了消極應對的態度。根據 MBN 報導，趙震雄的經紀公司對於這些新曝光的爭議與疑點，僅簡短表示：「演員已經宣布退出演藝圈，對此無話可說。」這種態度未能平息外界的憤怒，反而加深了公眾對事件真相的疑慮。目前，趙震雄的演藝生涯已因一連串的醜聞而宣告終結，而他主演的影視作品，包括備受期待的《第二個信號》（Signal 2），也因此面臨播出危機。

MBN報導全文。翻攝MBN



回到原文

更多鏡報報導

朴娜勑遭爆「職場霸凌」要求經紀人24小時待命 發聲道歉「全面終止活動」

曹世鎬遭爆「與黑道往來」 退出《兩天一夜》、Netflix節目「不剪輯照播」

VERIVERY 2026見面會在高雄 常翻相簿裡「來台拍的照片」直呼難忘