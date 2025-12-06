趙震雄震撼宣布引退！「退圈全文曝光」：演員之路畫上句點

記者林汝珊／台北報導

經典韓劇《Signal 信號》影帝趙震雄出演5日爆出震撼彈，遭《Dispatch》踢爆，在高中時期曾涉及偷車、性暴力等重大犯罪，甚至因此被送往少年院。經紀公司則強調過去確實有不不良紀錄，但與性犯罪無關，不過大眾仍不買單。今（6日），趙震雄透過經紀公司發布聲明，正式宣布從演藝圈引退，停止所有公開活動。

趙震雄退出演藝圈。（圖／記者趙于瑩攝影）

趙震雄於 6 日透過所屬公司表示：「因為過去的不光彩事件，讓相信並支持我的所有人感到失望，我在此低頭致歉。所有的指責我都會虛心接受，並從今天起中斷所有活動，為我的演員之路畫上句點。我認為，這是對於自己過去過錯應該承擔的責任與本分。」

早前經紀公司指出，趙震雄對於過去的過錯與成年後曾造成的擔憂，都已深刻反省，並向所有因此受傷的人士及支持他的粉絲致上最真誠的歉意。也強調趙震雄本人與性暴力相關指控「毫無關聯」，力盼能藉此澄清事實，並止息不實傳聞的擴散。

