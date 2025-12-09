趙震雄黑料狂爆！疑怒丟冰塊「恐嚇丁海寅」網怒：難怪急著退圈

記者林汝珊／台北報導

南韓影帝趙震雄日前遭韓媒《Dispatch》踢爆高中時期涉嫌偷車、性暴力等重大犯罪，甚至因此被送進少年院，他火速宣布引退後，如今又有多名業界人士出面指控趙震雄以暴力對待後輩，包括掌摑與踢踹，惡劣行徑引起譁然，不少網友表示：「難怪急著退圈。」

根據《Dispatch》報導，一名演員透露自己將趙震雄視為「一生的創傷」，表示事件發生於2010至2019年某部電影聚餐期間，當時他僅是新人演員，在片中擔任小角色。聚餐結束後，一行人續攤前往 KTV，趙震雄要求他演唱某首歌曲，沒想到當這名演員婉拒表示「我不會那首歌」，趙震雄竟拿冰塊朝他丟去，並怒吼：「前輩叫你唱歌，你敢無視？」如今被挖出，該名演員身份，極有可能是男星丁海寅。

而針對爆料，趙震雄公司回應：「因演員已宣布引退，不會再就其他指控回應」，引起大批網友不滿，「難怪急著退演藝圈」、「引退就可以什麼責任都不用負嗎？」、「因為知道還有很多黑料，所以才這麼著急引退吧」。

