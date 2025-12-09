趙震雄黑歷史爆不停！昔夥伴李廷鎮現身台灣 聽友出事反應曝光

【緯來新聞網】韓國男星李廷鎮再度飛來台灣，今（9日）為主演影集《整形過後》宣傳，而近期韓國娛樂圈的大事，就是影帝趙震雄因黑歷史全被掀，道歉後宣布結束21年演員生涯。李廷鎮曾與趙震雄有過合作，表示：「沒有仔細看新聞內容，以前有一起拍過電影，之後就沒再聯絡了。」

李廷鎮很有親和力。（圖／娛樂中心攝）

李廷鎮第一次體驗影集在電影院首映的體驗，受訪前更親民地和大批媒體們自拍，然後分享今年釜山影展時，張榕容有先去首爾找他玩，所以特地邀請她去吃醬蟹，見到張榕容豪邁吃東西的模樣感到驚訝，「用手啃得非常乾淨，也吃得很自在」。



劉瑞琪這次挑戰老年變性角色「永馨」，與曹蘭共演忘年百合戀，形容角色是灑脫、勇敢、內斂又堅毅的角色，「那段時間我跟永馨是合而為一」。曹蘭接到劇本時表示：「我以為是我要性別重置的那個。」劉瑞琪則說，完全沒有想到搭檔會是曹蘭，「心裡完全『ㄉㄨㄞ』了一下，想像不到這個巧妙的組合，太驚喜了，這個組合很妙、很喜歡」。

劉瑞琪（右）和曹蘭演百合戀。（圖／娛樂中心攝）

王渝萱今天很特別，當眾人在受訪時，她莫名陶醉在自己的世界，彷彿走進另一個時空，不時望向天花板，是在想什麼呢？直到被主持人點名時，才突然受驚回魂，展現笑容分享拍攝心得。



她在劇中飾演被父親操控的女明星「李霏」，透露參考對象是西洋天后小甜甜布蘭妮，「在拍攝的時候有麻醉的戲，2個小時不能動，結果竟然真的睡著，起來大家都收工了，沒想到來拍戲睡得好飽」，被笑說是躺著賺。《整形過後》13日起晚間9點在公視首播；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video上架。

王渝萱今天很有趣。（圖／娛樂中心攝）

